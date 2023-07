【ブランド】

NUMBER (N)INE

ナンバーナイン

【商品名】

ダメージ カーディガン

【サイズ】

4

【カラー】

黒

【状態】

もともとダメージ加工が施されています。

自宅保管品にご理解ください。

【その他】

古着で購入した商品になります。

質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

出品を取りやめる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナンバーナイン 商品の状態 傷や汚れあり

