ナイキ エアマックス95 プレミアム バイユー

NIKE AIRMAX95 BY YOU PREMIUM CUSTOM

サイズ:27.0cm

未使用・未試着・新品・黒タグつき!

③

【注意】

シューズ本体の箱に傷、凹みなどがある場合があります。

シューズ本体は試着もゼロの完全未使用新品です。

ナイキバイユーの外側に貼付されている個人情報部分は切り取ります。

※箱に剥がした後が付きます。

数多あるエアマックスシリーズの中でも「エアマックス95」は最も大きな革命を起こしたモデルと言っても過言ではない。

人体からインスピレーションを得た斬新なグラデーションアッパーデザインで社会現象まで起こしたこの一足は、発売から20年以上を経た今なお、リメイクモデルがリリースされるたびに絶大な人気を誇る。

デザイナーのセルジオ・ロザーノ(Sergio Lozano)が、人体解剖学の本からインスピレーションをうけ、ヒトの皮膚や筋肉、肋骨をイメージしてデザインを手がけた。

グラデーションのアッパーやビジブルエア、近未来的な造形美で社会現象が起きるほどの人気を獲得。

1990年代後半に訪れるハイテクスニーカーブームのきっかけとなる。

現在でもリメイク・復刻モデルや特別モデルは高い人気で多くのヘッズが愛用している。まさに不朽の名作と呼ぶに相応しいスニーカー。

ナイキ(NIKE)は、他のシューズメーカー、スタンスミスで人気のアディダス(adidas)、ゲルライトが有名なのアシックス(ASICS)、ロングセラーモデルM996に代表されるニューバランス(NEW BALANCE NB)、定番のオールスターが大人気のコンバース(CONVERSE)、オールドスクールが幅広い世代に支持されるVANS(バンズ)を抑えて世界一のスニーカーブランドです。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

