BTS DVD まとめ売り

✅winter package 2020/2021

(表紙テヒョン中身ジミンの物があります。これは印刷ミスだと思いますが当日クオズが好きだったので、なんかレアだと思い、交換せずにいました!)

ウィンパケの紫の箱は若干の潰れがあります

中身に問題はありません。

✅summerpackage 2019

✅シーグリ 2021

(証明写真など無いものございます。)

シーグリ2020もありますが中身がほぼ

無いので、こちらはオマケとしてお考え頂け

たら幸いです。DVDは入ってます!

✅festa D-day calendar 2021

(ユンギ、ジミン個人のもの入っておりません)

✅MAP OF THE SOUL ONE concept photebook

(トレカ以外は揃っております。)

基本トレカはついておりません。

個人のもの抜けてるものもありますので画像でご確認下さい。

全ては書ききれておりませんので画像などで確認頂き

入ってる物の詳細など知りたい方いましたら

教えますので気軽にコメント下さい!

DVDは全てはいっております。

全てJPFCにて購入しております。字幕も全て

ついております!

⚠️⬇️の説明を読んだ上でご購入お願いします。

商品受取後に傷があったなどとクレームを言われる事が

あります。海外製の物など初期傷はかなりの頻度で

あります。

ある程度の事は気をつけておりますので、それを理解した

方のみ購入へお進み下さい。

※素人保存の為、多少の擦れ、傷などがある場合もあります。

※初期傷などもある場合もございますので、神経質な方は御遠慮下さい՞ ՞

.。o♡商品は公式、現地で購入しているので安心してご購入下さい。気になる事などございましたらコメントお願いします。

.。o♡まとめて購入の割引も御相談下さい。

BTS DVD まとめ売り✅winter package 2020/2021(表紙テヒョン中身ジミンの物があります。これは印刷ミスだと思いますが当日クオズが好きだったので、なんかレアだと思い、交換せずにいました!)ウィンパケの紫の箱は若干の潰れがあります中身に問題はありません。✅summerpackage 2019✅シーグリ 2021(証明写真など無いものございます。)シーグリ2020もありますが中身がほぼ無いので、こちらはオマケとしてお考え頂けたら幸いです。DVDは入ってます!✅festa D-day calendar 2021(ユンギ、ジミン個人のもの入っておりません)✅MAP OF THE SOUL ONE concept photebook(トレカ以外は揃っております。)基本トレカはついておりません。個人のもの抜けてるものもありますので画像でご確認下さい。全ては書ききれておりませんので画像などで確認頂き入ってる物の詳細など知りたい方いましたら教えますので気軽にコメント下さい!DVDは全てはいっております。全てJPFCにて購入しております。字幕も全てついております!⚠️⬇️の説明を読んだ上でご購入お願いします。商品受取後に傷があったなどとクレームを言われる事があります。海外製の物など初期傷はかなりの頻度であります。ある程度の事は気をつけておりますので、それを理解した方のみ購入へお進み下さい。※素人保存の為、多少の擦れ、傷などがある場合もあります。※初期傷などもある場合もございますので、神経質な方は御遠慮下さい՞ ՞.。o♡商品は公式、現地で購入しているので安心してご購入下さい。気になる事などございましたらコメントお願いします。.。o♡まとめて購入の割引も御相談下さい。

