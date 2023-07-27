最新最全の 未開封 正規品 マイクロビキニ＆添い寝チノちゃん抱き枕カバー ろうか C95 その他

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C95にて、サークル「ろうか」より頒布された【抱き枕カバー】です。

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【商品詳細】

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仕様：両面フルカラー印刷

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ファスナー部：約開口45cm

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暗所にて防虫剤・除湿剤とともに保管しておりました

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

#正規品未開封抱き枕カバーC95にて、サークル「ろうか」より頒布された【抱き枕カバー】です。【商品詳細】サイズ：約160×50cm生地：2WAYトリコット仕様：両面フルカラー印刷ファスナー部：約開口45cmイラスト：ろうかコミックマーケット95(コミケ95/2018冬)暗所にて防虫剤・除湿剤とともに保管しておりました正規品 未開封 ご注文はうさぎですかマイクロビキニ添い寝チノ抱き枕カバー C95ろうか

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