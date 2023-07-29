【ラッピング不可】 レンズガード付 SIGMA 24-70 F2.8 DG OS HSM Canon その他

SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art A017 Canon EFマウント
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NA1689【未使用保管品】SEA&SEA Wide-angle ワイド
主に屋内ポートレート撮影等に使用していました
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レンズガードを付けて発送します
SONY SEL20TC
保管は全自動防湿庫を使用しています
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マンフロットManfrotto MT190goA4 アルミニウム
AF機構有無: AF
hoji様専用富士フイルムXFレンズ FUJINON XF35mm F1.4 R
color: BLACK
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ズームレンズタイプ(新): 標準ズームレンズ
アルファード/ヴェルファイア専用 30系後期 2018 2019 2020 年式
フォーマット種類: 35mmフルサイズ
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レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント
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一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用
タムロン TAMRON 17-28mm F/2.8 Di III RXD
交換レンズタイプ: ズームレンズ
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交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有
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特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外
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SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art A017 Canon EFマウント主に屋内ポートレート撮影等に使用していましたレンズガードを付けて発送します保管は全自動防湿庫を使用していますご検討よろしくお願いいたしますAF機構有無: AFcolor: BLACKズームレンズタイプ(新): 標準ズームレンズフォーマット種類: 35mmフルサイズレンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用交換レンズタイプ: ズームレンズ交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外#シグマ#SIGMA