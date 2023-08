【即納】 パーカー 【即完売品✨】リップンディップ 両面プリント ゆるだぼ L パーカー

数ある商品の中からご覧頂き誠にありがとうございます!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リップンディップ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある商品の中からご覧頂き誠にありがとうございます!リップンディップのパーカーです。ウォッシュ加工された珍しいアイテムです。程良く厚みのある暖かくてソフトな肌触りのフリース(裏起毛)素材を採用。春や秋の一枚着としては勿論、冬にはアウターの下に差し込むミドルレイヤーとしても活躍してくれます。サイズはLサイズでゆるだぼ、オーバーサイズに着用して頂けます。【カラー】ダークグレー【サイズ(cm)】タグ表記 :L肩幅 :51cm (左右の肩先の長さ)身幅 :57cm (両袖の付け根下の長さ)着丈 :70cm (首元から裾までの長さ)袖丈 :62cm (肩先から袖口までの長さ)

