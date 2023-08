おすすめネット 希少☆90s ナイキ 刺繍 アート ゴールドライン 総柄 ナイロンジャケット L ナイロンジャケット

⚫︎フォロー割⚫︎

⚫︎商品名

ナイキ NIKE 刺繍ロゴ スウッシュ ワンポイントロゴ 90's ヴィンテージ

⚫︎ポイント

90年代、銀タグのナイロンジャケットです!

ワンポイントロゴ、アート感のある総柄デザイン、ゴールドのラインがお洒落なアイテムです☆

古着好き、メンズ、レディースともに着用できます!

⚫︎状態

部分的に総柄の色褪せがみられます。

右手首のボタンがありません。

その他、使用感や薄汚れはありますが目立った汚れ等ございません。

⚫︎サイズ

表示 L

※採寸も合わせてご確認下さい!

⚫︎カラー

ホワイト 白 ゴールド 金

⚫︎着丈 ⇨約64㎝

身幅 ⇨約69㎝

裄丈 ⇨約85㎝

⚫︎その他商品はこちらより

⚫︎品物ついて

洗濯表示に沿って、自宅にて洗濯やアイロンがけを行っております。

取れないシワや発送中のシワはご理解くださいませ。

⚫︎発送

購入後基本的には【24時間以内】を目指しておりますが、土日祝や予定があった場合は少しお時間を頂きますのでご理解くださいませ。

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認ください!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

