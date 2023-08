充実の品 新品 ホーンテッドマンション ケープ コート ディズニー US S/Mサイズ その他

Her Universeとディズニーがコラボした、ホーンテッドマンションのケープコートです。公式ライセンス品で、オンラインショップで購入いたしました。

USのS〜Mサイズですので、日本のM〜XLサイズ相当だと思います。

タグ付きの新品未使用品です。

海外製品のため、作りが甘い場合がございますので、完璧を求める方や神経質な方は購入をご遠慮下さい。

お値下げの予定はございません。

他で出品中の同種のカーディガンやワンピース、その他カチューシャやスピリットジャージー等と同時にご購入いただける場合はお値下げいたしますので、ご購入前にお声がけいただけますと幸いです。

梱包材等は再利用する場合がございますので、ご了承下さい。

新品 ホーンテッドマンション ケープ コート ディズニー US S/Mサイズ

宅急便での発送を予定しております。

質問やご要望等はご購入前にお願いします。

Disney

海外ディズニー

日本未発売

ディズニーランド

ディズニーリゾート

ホリデーナイトメア

ホーンテッドマンション

スピリットジャージー

ハットボックスゴースト

ハロウィン

ドレスショップ

ポンチョ

ゴシック

axes femme

ガーゴイル

190

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディズニー 商品の状態 新品、未使用

