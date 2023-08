【2022秋冬新作】 《希少カラー》カーハート carhartt☆長袖BDシャツ 2XL ベージュ シャツ

数ある商品の中からリベルディストリートの古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

【SEDAN ALL-PURPOSE】Gingham Shirt(black)

ヴィンテージ商品を中心に出品しております!

#リベルディ古着倉庫

こちらで他のヴィンテージ商品を閲覧いただけます!

また、お得なフォロー割引きしております!

◎簡単2ステップ◎

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい

たったこれだけです!

☆10,000円以上→500円引き

☆3,000円以上→200円引き

☆3,000円以下→100円引き

お値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)b

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⚫商品名

カーハートのBDシャツです☺︎

⚫ポイント

・ビッグシルエット

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!

ご購入はお早めにどうぞ!

⚫状態 中古

使用感、前身頃の裾にシミ汚れ、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^^)

⚫カラー

ベージュ

⚫サイズ 4XL

(着丈86cm、身幅70cm、肩幅57cm、袖丈66cm)

◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです!

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!

送料無料、即購入OKです!

この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

#NS14

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

