【2022秋冬新作】 《希少カラー》カーハート carhartt☆長袖BDシャツ 2XL ベージュ シャツ

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☆3,000円以上→200円引き
シルク100%キクチ タケオ半袖アロハオリジナルオーダーメイドカラー菊と唐草模様
☆3,000円以下→100円引き
Lot No. SH38391 “SAINTS & SINNERS”
ハワイ製 50s ビンテージコットンアロハシャツ
お値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)b
18aw WACKO MARIA ペイズリーオープンカラーシャツ ワコマリア
もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！
NIKE SB jarritos ハリトス ボーリングシャツ XL
Aloha Blossom アロハブロッサム VENUS MINT
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⚫商品名
FENG CHENG WANG フェンチェンワン レイヤードシャツ ポロシャツ
カーハートのBDシャツです☺︎
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古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！
50s 米軍 US ARMY ユーティリティシャツ ミリタリー 筒袖
ご購入はお早めにどうぞ！
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stone islandストーンアイランドシャツ
⚫状態 中古
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使用感、前身頃の裾にシミ汚れ、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^^)
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ヴィンテージ 60s レーヨンオンブレチェックシャツ
⚫カラー
ルイヴィトン LOUISVUITTON シャツ
ベージュ
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アロハシャツ サンサーフ アロハブロッサム マッコイ ウエアハウス tcb
⚫サイズ 4XL
廃盤品！サイズ3 2021ss comoli ベタシャン CPOシャツ ブラック
(着丈86cm、身幅70cm、肩幅57cm、袖丈66cm)
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《希少カラー》カーハート carhartt☆長袖BDシャツ 2XL ベージュ
◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです！
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ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ！
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この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆
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最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^
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#NS14
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商品の情報
商品のサイズ
2XL(3L)
ブランド
カーハート
商品の状態
やや傷や汚れあり
サンサーフ アロハシャツ 良品
美品 tac:tac ストライプシャツ
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さめ吉さん専用
数ある商品の中からリベルディストリートの古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)ヴィンテージ商品を中心に出品しております！ #リベルディ古着倉庫 こちらで他のヴィンテージ商品を閲覧いただけます！ また、お得なフォロー割引きしております！◎簡単2ステップ◎①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい たったこれだけです！☆10,000円以上→500円引き☆3,000円以上→200円引き☆3,000円以下→100円引きお値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)bもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -⚫商品名カーハートのBDシャツです☺︎⚫ポイント・ビッグシルエット古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！ご購入はお早めにどうぞ！⚫状態 中古使用感、前身頃の裾にシミ汚れ、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^^)⚫カラー ベージュ⚫サイズ 4XL(着丈86cm、身幅70cm、肩幅57cm、袖丈66cm)◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです！ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ！送料無料、即購入OKです！この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^#NS14
商品の情報
商品のサイズ
2XL(3L)
ブランド
カーハート
商品の状態
やや傷や汚れあり
【2022秋冬新作】 《希少カラー》カーハート carhartt☆長袖BDシャツ 2XL ベージュ シャツ
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【2022秋冬新作】 《希少カラー》カーハート carhartt☆長袖BDシャツ 2XL ベージュ シャツ
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(税込) 送料込み
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
トップス
シャツ
《希少カラー》カーハート carhartt☆長袖BDシャツ 2XL ベージュ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
410620583
1160
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
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【2022秋冬新作】 《希少カラー》カーハート carhartt☆長袖BDシャツ 2XL ベージュ シャツ
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