激安な ソニー ［美品］SONY FE50mm SEL50F18F F1.8 レンズ(ズーム)

数回外に持ち出しましたが、ほとんど使わず保管しておりましたので出品致します。

保管時は防湿庫で保管しておりました。

SONY 単焦点レンズ SEL50F18F

購入時からレンズフィルターをつけております。

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

レンズマウント(メーカ): ソニー Eマウント

一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用

交換レンズタイプ: 単焦点レンズ

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

気になることがございましたらお気軽にコメント下さい。

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

