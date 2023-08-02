かわいい！ ココシュニック　　カットワーク極光細リング　12号 リング

購入前、プロフご覧下さい。
⟡.·*.agete 2020 K10 トルマリン ギメル⟡.·*.
ete エテ オパール リング
Swarovski リング
今年、ココシュニックの店舗で購入。
【中古美品 全国送料無料】 Dior ディオール リング GP フラワー ロゴ
頻繁に使用していませんでした。
YON ヨン リング
SUNSHINE REEVS ターコイズリング
K10 YG
アーカー 指輪 ダイヤ リング 0.13ct 12.5号 PT900 D9713
サイズ 12号
Pt900 オパール 12.13 ダイヤモンド 0.80 リング
天然 ルビー ダイヤモンド リング 1.4ct k18 f
販売証明書付き
TIFFANY&Co. ティファニー Pt950ルシダバンドリング 10号
付属の袋付き
meee様専用 ヴァンドーム青山 ダイヤモンドリボンリング
商品の情報
|ブランド
|ココシュニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
e.m. イーエム littleemblem リトルエンブレム18金リングパール
カラーチェンジガーネットリング
水牛の台に、血珊瑚、丸ですサイズ12号位です。二、三回使用。半額にします。
K18ダイヤモンドリング クローバー 一文字リング
購入前、プロフご覧下さい。今年、ココシュニックの店舗で購入。頻繁に使用していませんでした。 K10 YG サイズ 12号販売証明書付き付属の袋付き
商品の情報
|ブランド
|ココシュニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし