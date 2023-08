BRIAN ENO・LIGHT MUSIC

ブライアン・イーノが、2017年にロンドンで開催した展覧会BRIAN ENO LIGHT MUSICのために出版された書籍。

1500部限定 シリアルナンバー入り

本のカバーや紙面からブライアン・イーノの深い音と柔らかい光の移り変わりを感じるように、レコードジャケットをデザインするようにデザインされている。

本のサイズはレコードジャケットと同サイズ。

カバー右上に凹み、左下に破れあり(写真1枚目)

• 発売 ‏ : ‎ 2017

• 言語 ‏ : ‎ 英語

• ハードカバー ‏ : ‎ 100ページ

• 寸法 ‏ : ‎ 31 x 1.5 x 30.5 cm

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

