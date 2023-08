【作品説明 】

作者不明 洋画 サイン有り 額に傷、絵はok



静寂の女神

【技法】油絵・油彩

【素材】油絵の具【ホルベイン】アクリル絵の具【リキテックス】・ART CANVAS キャンバスF4号・金具

【サイズ】333×242

油絵 絵画 【曼珠沙華まつり】

【壁掛け可能】

【モチーフ】 #フサアカシア

油絵 羊のぬいぐるみ 夏 絵画

【タイトル】ミモザ

【値引き交渉は可能です、気軽にお声をおかけください】

【着払いしますと10400円→6000円なります.作品はゆうパックで発送をいたします】

お客様の書いて欲しい希望がある方は何でも描きます。

世界に一つだけの作品を作ります。

高級油絵具は他の画材と違い、10年後でも100年後でも色褪せる事なく保存することが出来ます!

メッセージで絵画にしたいお写真を送信して下さい。

出来るだけ鮮明に写ったお写真をお願いします。

*写真館などの記念写真をスマホで撮影したものでも、はっきり写っていれば大丈夫です。

心を込めて 猫かせて頂きます

ご注文、お待ちしております!

●人物画はお断りします

●風景画、静物画、動物画などの制作が可能です。

●制作期間

1~3週間

F4号ダイソーキャンバスオーダー

↓

お値段9000円

[ 送 料 ]

#全国一律 #送料無料

絵画の種類...油彩画・油絵

形式...その他

主題...その他

主な画材...油彩絵の具

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

