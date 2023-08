ご覧頂きありがとうございます。

2023新作

新品Fabio Rusuconi レザーフラットサンダル 23㎝

定価35,200円

★試し履きなし。

【FABIO RUSCONI】

ファビオルスコーニは、1998年に設立されたイタリア、フィレンツェにあるレディースシューズブランド。

現在世界中の各都市をメインに展開しています。

スマートで都会的なデザインが、抜け感のある足元を演出します。

ベーシックなデザインなので、デイリーユースにぴったりです。

上品なつや感のリアルレザーを使用しています。

職人が丁寧に仕上げた“MADE IN ITALY”の上質なクオリティを感じられる1足です。

#厚底サンダル

#FabioRusuconi

#ファビオルスコーニ

#leatherflatslidesandalart_EVA

ヒール高さ...3.1〜5cm

カラー...ブラック

ソールヒール形...厚底

素材...本革

型...スリッパサンダル

柄・デザイン...無地

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ファビオルスコーニ 商品の状態 新品、未使用

