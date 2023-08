アディダスadidas Gazelle 27.0㎝

新品 箱つき

大人気商品‼️

カラー:PANTONE / CORE BLACK

素材:スエード

サイズ 27.0㎝

メーカー直営店すべて完売しております。

これはめちゃくちゃカッコいいです❗️

新しいシューズで、これからお出かけしてみては如何でしょうか?

最終価格です。

※こちらの商品はお値引き交渉は受付ていません。

予告なく価格が上がる事がありますので是非今一番お得な時にゲットして下さい。

このガゼルはブレイクダンサーからサッカーファンまで、幅広い層に愛されるストリートアイコンになったものです。

このモデルは、スエードのアッパー、Tトゥ、メタリックゴールドカラーのロゴなどの皆が愛してやまないディテールを踏襲しています。

アップデートの要らない、大人気の完成されたクラシックモデルです。

◉カラーは大人っぽくとても良いです!

ひとつはこのシリーズは持っておきたいアイテム商品で服装も合わせやすく、足もとをオシャレに飾れます。

人気で販売即完売になりました。

ストックされる方が多い商品です。

※ メーカーの商品説明

天然皮革を使用しているため、商品によって多少の色ムラは皮のもつ特徴でありまた生産過程で生じる傷が多少ある場合がございます。

メーカー商品の不良品ではございませんので予めご了承ください。

ご理解いただけない方はご購入はご遠慮ください。

個人の管理ですので神経質の方はご購入はご遠慮ください。

発送時にすべて商品の状態を確認してお送りしております。クレーム、すり替え防止の為、返品は一切受け付けませんのでご理解の程よろしくお願いします。

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···本革

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···レザー、スエード

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

