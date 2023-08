●ブランド

BALENCIAGA

●サイズ

41サイズ

●カラー

トリコロールカラー

カメラや反映されにくいお色の関係で実物とは多少異なる場合がございますのでご了承お願い致します

●状態

全体的に使用感、内側破れあります。

古着商品なのでご了承下さい。

中古品ですのでユーズド感が若干ございます。ご理解の上ご検討ください。

※ 細かい状態などは画像にて参照下さい。

気になる所などあれば写真追加致します。

状態などで返品は行いませんので、ご了承の上購入お願い致します。

●その他

某リユースショップにて購入しました。

2〜3回のみ着用しました。

※気になる事があればコメント下さい。

※古着になりますので、

ご理解いただいた上早い者勝ちでお願い致します!!

※こちらは中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド バレンシアガ 商品の状態 傷や汚れあり

