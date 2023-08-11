激安超安値 ディースクエアード DSQUARED2 リュック ブラック バックパック リュック/バックパック

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素材
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ストラップ39 cm
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新品、未使用品です。タグも付いております。男女問わずお使いいただけるデザインです。
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現在仕事の都合により、ご購入から発送まで約１週間前後お時間をいただいておりますので、あらかじめご了承お願いいたします。
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ロゴ バックパック ユニセックスメープルリーフプリント、フラットなトップハンドル、フォールドオーバー、バックル留め、調節可能なストラップ。素材表地: ナイロン 100%裏地: ポリアミド 100%サイズ厚み12 cmハンドル6 cm高さ24 cmストラップ39 cm幅25 cm新品、未使用品です。タグも付いております。男女問わずお使いいただけるデザインです。現在仕事の都合により、ご購入から発送まで約１週間前後お時間をいただいておりますので、あらかじめご了承お願いいたします。※ご購入希望の方はコメントをお願いいたします。