Supreme National Champions New Era

Supreme S Logo New Era® 7-1/2

シュプリーム ナショナル チャンピオンズ ニューエラ

木村拓哉さんが24時間テレビで着用されて以来、爆発的な人気を誇るモデルです。

正規品と偽り、たちの悪いフェイクが多数出回っております。

こちらは私が当時シュプリームオンラインにて購入した正真正銘の正規品です。

ただ、納品書が見当たらなかったので、フェイクバスターズにて鑑定を行っており、当たり前ですが正規品との鑑定結果を得ております。(画像10枚目参照)

簡単な見分け方としては、Supremeのrの部分と、内側の素材表記です。

本物はウール、ビスコース、ポリエステルの混紡

、偽物はウール100%が多いです。

この状態のものは今後手に入らないと思いますので、この機会に是非。

カラー:Gray / グレー

シーズン:2012ss

サイズ:7 1/4 ( 57.7cm )

試着した程度で、そのままビニールに入れて保管しておりました。

半タグのみ付属します。

完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

型崩れが起きないように宅急便80サイズで発送します。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

