日本流通自主管理協会加盟店(AACD)(鑑定済み)

⭐️アイテム

LOUIS VUITTON ルイヴィトン サングラス マスコット Z0936E ブラック モノグラム 眼鏡 ヴァージルアブローめがね

⭐️サイズ

フレーム

全幅147mm

高さ52mm

テンプル長140mm

レンズ

横59mm

縦45mm

鼻幅13mm

平置き実寸です^ ^

着画はお断りいたします。

⭐️付属品

メガネケース(箱は撮影用の為、付きません)

⭐️シリアル番号

RG0199

⭐️型番

Z0936E

⭐️商品状態

非常に綺麗なお品物です。

中古品の理解のある方にお願いいたします。

何かございましたら納得いくまでご質問ください。

⭐️色

ゴールド系 ブラック

⭐️配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします♡

【鑑定済】

⭐️当店の商品は日本流通自主管理協会加盟店(AACD)で買い付けたものであり、

真贋鑑定済みですのでご安心ください。

⭐️また、中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮ください。

⭐️新品・展示品レベルのきれいな状態のお品物でも一旦はどなたかの手に渡ったものであることをご理解の程お願いいたします。

⭐️正規品本物です!が、万が一、偽物だった場合には返金対応いたします。返品の際の送料も負担させて頂いております。

⭐️写真を拡大するなどしてしっかりご覧になったうえでご検討くださいませ。

⭐️少しでも疑問等ございましたらコメントよりご連絡お待ちしております。

⭐️検品・清掃を行っておりますが見落とす場合もございます。その際は何卒ご了承ください。

⭐️ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪

管理番号:B857

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⭐️他にもいろんなブランド品を出品しています。お時間ございましたらぜひご覧くださいませ。お気軽にコメントお待ちしております♪⭐️購入元日本流通自主管理協会加盟店(AACD)(鑑定済み)⭐️アイテムLOUIS VUITTON ルイヴィトン サングラス マスコット Z0936E ブラック モノグラム 眼鏡 ヴァージルアブローめがね ⭐️サイズフレーム全幅147mm高さ52mmテンプル長140mmレンズ横59mm縦45mm鼻幅13mm平置き実寸です^ ^着画はお断りいたします。⭐️付属品メガネケース(箱は撮影用の為、付きません)⭐️シリアル番号RG0199⭐️型番Z0936E⭐️商品状態非常に綺麗なお品物です。中古品の理解のある方にお願いいたします。何かございましたら納得いくまでご質問ください。⭐️色ゴールド系 ブラック⭐️配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします♡【鑑定済】⭐️当店の商品は日本流通自主管理協会加盟店(AACD)で買い付けたものであり、真贋鑑定済みですのでご安心ください。⭐️また、中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮ください。⭐️新品・展示品レベルのきれいな状態のお品物でも一旦はどなたかの手に渡ったものであることをご理解の程お願いいたします。⭐️正規品本物です!が、万が一、偽物だった場合には返金対応いたします。返品の際の送料も負担させて頂いております。⭐️写真を拡大するなどしてしっかりご覧になったうえでご検討くださいませ。⭐️少しでも疑問等ございましたらコメントよりご連絡お待ちしております。⭐️検品・清掃を行っておりますが見落とす場合もございます。その際は何卒ご了承ください。⭐️ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪管理番号:B857

