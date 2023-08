数々の賞を受賞 滝沢秀明 1.050°C Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

1.050°C Tシャツ

サイズが合わず、返品不可能な為に出品します。

一度開封していますが、綺麗な状態です。

受注販売の為、今は購入出来ないものです‼️

即購入可⭕

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

