【お試し価格！】 【Salvatore Ferragamo】ショルダーバッグ　ガンチーニ　白色系 ショルダーバッグ

こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。

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BAPE新品未開封 BABY MILO MINI SHOULDER BAG



ヴィヴィアンウエストウッドハートショルダーバッグ



GIANNI NOTARO CAROL J. 別注レザー×キャンバストートバッグ

【ブランド】

グッチ スエードレザー 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ バンブー

Salvatore Ferragamo

専用❗️未使用品 CHANEL キャビアスキン アイウェアケース ショルダーバッグ

サルヴァトーレフェラガモ

【高級感】Tory Burch トリーバーチ ショルダーバッグ ブラック レザー



【美品】セリーヌ トリオ ショルダーバッグ ラージ ロゴ レザー バーガンディ

【商品】

新品未使用 本革 ショルダーバッグ 2way 青 ブルー 韓国 ハンドバッグ

ショルダーバッグ

FENDI ズッカ柄 バゲット

斜めかけ

マイケル コース ダブルファスナー 斜め掛け ショルダーバッグ

ガンチーニ金具

送料込み！Y’s ワイズ 大判ショルダーバッグ

ガンチーニ柄

✨希少✨美品✨グッチ ショルダーバッグ シェリーライン ネイビー アクセコ

総柄

【良品】ルイ ヴィトン モノグラム ヴィバシテPM M51165



イチゴ様専用‼️他の方はご購入できません‼️



ロンシャン ウォレットチェーン ピンク

※A4収納不可

PRADA プラダ ショルダーバッグ ナイロン サフィアーノ サコッシュ

※自立不可

マークジェイコブス MARCJACOBS ショルダーバッグ グレー



シーバイクロエ ショルダーバッグ ハナ



バレンシアガ BALENCIAGA バザール ショッパー XS トートバッグ.

【シリアルNo.・型番】

新品同様 miumiu 2wayハラコバッグ

写真参照

☆新品 未使用 Tory Burch ダブルファスナー スリム クロスボディ



美品✨セリーヌ 2way トラペーズ ミディアム レザー フィービー期



【新品未使用】コッコフィオーレバッグエナメルクロコ型押しショルダーバッグ

【カラー】

【LOUIS VUITTON 】ショルダーバッグ

ホワイト系

極希少✨ GUCCI グッチ ショルダーバッグ マイクロシマ GG ブラック

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【高級・極美品】マイケルコース スタッズチェーンショルダーバッグ レザー 黒



レザーマルシェバッグ ショルダーバッグ

※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！

美品✨COACH ショルダーバッグ キャリーオール チャーリー レザー ベージュ



ショルダーバッグ ロエベ ゲート メタルプレート

【サイズ】（縦×横×バ幅•約cm）

TORYBURCH 2wayショルダーバッグ

27×29×4

極美品✨セリーヌ ショルダーバッグ キャンバス cマカダム レザー ネイビー



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ショルダー紐 最長 約132cm

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【素材】

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PVC

最終価格 アニヤハインドマーチ 2way ビジネス トートバッグ カーカー 黒



貴重 GUCCI グッチ オールドグッチ シェリーライン ショルダーバッグ GG



【FENDI】ペカン柄 ショルダー

【付属品】

ルイヴィトンガリエラPM

なし

【美由紀様専用】 美品】バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック ゴールド金具



【美品】マークジェイコブス ミニショルダーバック



ロエベ ナッパレザー ショルダーバッグ アナグラム 巾着 ブラック

【状態】

ミュウミュウ スパンコールバック

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通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪♪

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表地 :小さな汚れあり

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角スレ :少し

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持ち手 :良好

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金具 :スレ程度

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ホック :良好

シャネル CHANEL マトラッセ チェーンショルダーバッグ ブラック

ファスナー :良好

セリーヌ マカダム柄 ショルダーバッグ 肩掛け 巾着 ゴールド金具

ベタ付き :なし

GUCCI グッチ インディ ワンショルダーバッグ



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クリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。

【希少】PORTER タンカー ショルダー バッグ 黒 ブラック



極美品 ヒロフ ショルダーバッグ 巾着 Hロゴ A4可 肩掛け レザー ブラウン



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・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。

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ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。

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ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。

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商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。#みさ_その他のバッグ【ブランド】Salvatore Ferragamoサルヴァトーレフェラガモ【商品】ショルダーバッグ斜めかけガンチーニ金具ガンチーニ柄総柄※A4収納不可※自立不可【シリアルNo.・型番】写真参照【カラー】ホワイト系白色系※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！【サイズ】（縦×横×バ幅•約cm）27×29×4ショルダー紐 最長 約132cm【素材】PVC【付属品】なし【状態】★used通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪♪表地 :小さな汚れあり裏地 :良好型崩れ :クセ程度角スレ :少し持ち手 :良好金具 :スレ程度ホック :良好ファスナー :良好ベタ付き :なしクリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。#みさ_その他のバッグ

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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