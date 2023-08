激安ブランド ワンピース フィギュア RED グランドラインメン 麦わらの一味 ウタ ルフィ コミック/アニメ

onepiece フィギュア セットです(^^)

ウタと麦わらの一味 グランドラインメン

グランドラインレディ 10体

チョッパーはワールドコレクタブル ワーコレのものです。

ケースに入れて飾っておりました。

箱はなしです。

セット販売のみになります。

ルフィ

ゾロ

ナミ

ウソップ

サンジ

ロビン

フランキー

チョッパー

ブルック

ジンベエ

ウタ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

onepiece フィギュア セットです(^^)ウタと麦わらの一味 グランドラインメングランドラインレディ 10体チョッパーはワールドコレクタブル ワーコレのものです。ケースに入れて飾っておりました。箱はなしです。セット販売のみになります。ルフィゾロナミウソップサンジロビンフランキー チョッパーブルックジンベエウタ

