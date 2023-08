史上一番安い VANS VAULT X WTAPS UA OG チャッカ LX 29.5cm スニーカー

VANS VAULT X WTAPS UA OG チャッカ LX

ボーンズ・コヨーテ

29.5cm US11.5

新品未使用品。

海外正規取扱店にて購入。

箱が少し傷んでいます。

WTAPS のクロスボーン モチーフは、ストリートウェアに関しては象徴的であり、Vans Vaultのクラシックなチャッカ スニーカーとほぼ同じくらい象徴的です。ここでは、2 つの現代の古典が出会います。このペア全体に刺繍が施されており、スケート クラシックのモダンな解釈が、WTAPS の実用的なビジュアル コードを模倣したコヨーテ ベージュでミニマルに保たれています。

シーン···スケートボード(スケボー)

メインカラー···ブラウン

スニーカー型···ハイカット(High)

特徴/機能/素材···レザー、スエード

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド バンズボルト 商品の状態 新品、未使用

