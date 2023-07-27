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VANS VAULT X WTAPS UA OG チャッカ LX
New Balance M1906DB 26.0 ニューバランス 9060
ボーンズ・コヨーテ
SALOMON ACS PRO ADVANCED black 25.5cm
29.5cm US11.5
NIKE × COMME des GARCONS AIR FORCE 1 27
DUNK SB WHY SO SAD?
新品未使用品。
カリフォルニア工務店別注Vans slip on
海外正規取扱店にて購入。
Yeezy 500 Bone white 26
箱が少し傷んでいます。
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【T様専用】new balance MR2002 CU ニューバランス
WTAPS のクロスボーン モチーフは、ストリートウェアに関しては象徴的であり、Vans Vaultのクラシックなチャッカ スニーカーとほぼ同じくらい象徴的です。ここでは、2 つの現代の古典が出会います。このペア全体に刺繍が施されており、スケート クラシックのモダンな解釈が、WTAPS の実用的なビジュアル コードを模倣したコヨーテ ベージュでミニマルに保たれています。
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シーン···スケートボード(スケボー)
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メインカラー···ブラウン
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スニーカー型···ハイカット(High)
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特徴/機能/素材···レザー、スエード
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商品の情報
商品のサイズ
29.5cm
ブランド
バンズボルト
商品の状態
新品、未使用
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VANS VAULT X WTAPS UA OG チャッカ LXボーンズ・コヨーテ29.5cm US11.5新品未使用品。海外正規取扱店にて購入。箱が少し傷んでいます。WTAPS のクロスボーン モチーフは、ストリートウェアに関しては象徴的であり、Vans Vaultのクラシックなチャッカ スニーカーとほぼ同じくらい象徴的です。ここでは、2 つの現代の古典が出会います。このペア全体に刺繍が施されており、スケート クラシックのモダンな解釈が、WTAPS の実用的なビジュアル コードを模倣したコヨーテ ベージュでミニマルに保たれています。シーン···スケートボード(スケボー)メインカラー···ブラウンスニーカー型···ハイカット(High)特徴/機能/素材···レザー、スエード
商品の情報
商品のサイズ
29.5cm
ブランド
バンズボルト
商品の状態
新品、未使用
史上一番安い VANS VAULT X WTAPS UA OG チャッカ LX 29.5cm スニーカー
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(税込) 送料込み
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靴
スニーカー
VANS VAULT X WTAPS UA OG チャッカ LX 29.5cm
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出品者
dd6ff9f18
1727
本人確認済
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史上一番安い VANS VAULT X WTAPS UA OG チャッカ LX 29.5cm スニーカー
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