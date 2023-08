即納！最大半額！ 新品 《CHLOE》　クロエ　　五分袖チュニック　ベージュ　34 チュニック

CHLOE クロエ 五分袖チュニックです。

新品未使用 タグ付き

裏地はありませんが、バックのみ二重になっています

商品コード : HT370041

定価 118,000円

マダガスカル製

●色:BEIGE(ベージュ)

●サイズ:タグ表記 34サイズ

肩幅:33cm

身幅:43cm(平置き時)

着丈:60cm(前側) 70cm(後側)

袖丈:33cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

※海外ブランド品は、日本のサイズ感とは大きく差がある場合があります。

必ずお手持ちの衣類と寸法を比較していただくようお願いいたします。

●素材

表地:シルク100%

●状態

新品未使用でタグ付きの正規品です。

汚れ、ほつれ等はありません。

●発送方法

発送はらくらくメルカリ便で行います。

●その他、注意事項

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

個人保管ですので見落とす汚れや細かな傷などがあるかもしれません。

神経質な方は入札しないでください。

値下げ交渉は金額によって考えたいと思います。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド クロエ 商品の状態 新品、未使用

