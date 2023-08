BANSAN Cat Eye Lame Blouse

Bansanの猫の髭をイメージしたブラウスです。

写真のように襟だけ出しても可愛いですし、

ブラックなのでシンプルにそのまま着用しても素敵です。

同素材のワンピースも色味参考まで、

あわせて掲載しております◎

39600円

自宅試着のみ

【カラー】

BLACK

【素材】

レーヨン77%

ナイロン16%

ポリエステル7%

別布

キュプラ100%

【size】

フリー

【採寸】

肩幅 約43cm

身幅 約49cm

袖丈 約55cm

着丈 約70cm

ケイタマルヤマ APC foufou my panda 伊勢丹 mame hyke beautiful people PLUIE ACNE JIL SANDER sayaka davis super yaya Shinzone preloved IENA plage Deuxieme MAISON MARGIELA jonnlynx PHEENY seya. CristaSeya casa fline EDIT.FOR LULU Steven Alan PERVERZE LEINWANDE mixed business lisa says gah paloma wool fumie tanaka tan THE Dallas JUN MIKAMI mame kurogouchi fumika uchida pelleq rokh ISABEL MARANT PHOTOCOPIEU mister it. Ron Herman ten ganni 77circa MAISON EUREKA AMOMENTO Ameri vintage todayful KALMA KIARIS toro JANTIQUE ambidex bulle de Savon rukkilill caph foufou

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

BANSAN Cat Eye Lame Blouse Bansanの猫の髭をイメージしたブラウスです。写真のように襟だけ出しても可愛いですし、ブラックなのでシンプルにそのまま着用しても素敵です。同素材のワンピースも色味参考まで、あわせて掲載しております◎39600円自宅試着のみ【カラー】 BLACK【素材】 レーヨン77% ナイロン16% ポリエステル7%別布 キュプラ100%【size】フリー【採寸】肩幅 約43cm身幅 約49cm袖丈 約55cm着丈 約70cm

