NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG “Heritage”

ナイキ エア ジョーダン 1 ヘリテージ

ホワイト/ユニバーシティレッド/ブラック

最強の3色を使ったジョーダン1

スタイルナンバー【555088-161】

発売日・ 2022年4月9日

サイズ・ 26.5cm US8.5 UK7.5

購入先・オンラインショップ

NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG “Heritage”ナイキ エア ジョーダン 1 ヘリテージホワイト/ユニバーシティレッド/ブラック最強の3色を使ったジョーダン1スタイルナンバー【555088-161】発売日・ 2022年4月9日サイズ・ 26.5cm US8.5 UK7.5購入先・オンラインショップ

