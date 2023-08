絶妙なデザイン 早川聖来 乃木坂46 生写真 フルコンプ 2019-2020 アイドル

ご覧頂きありがとうございます。

中にはトレ品も含まれます。

素人保管であることをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。

ファイル入れてメルカリ便での発送。

2019 抜けなしフルコンプ

2020

下記のもの以外コンプ

Valentine個別⚠️なし

October-CA風⚠️なし

白石麻衣卒コンTシャツ⚠️なし

ハロウィン個別⚠️なし

November-Ⅲ-メロートップス ⚠️ヨリなし

⚠️ご購入前にご確認お願い致します⚠️

❁コンビニ払いの場合、支払い予定日を購入前にコメントお願い致します。

支払わずキャンセルされることが多いため。

他にも乃木坂46の生写真多数出品しております。

同封でお値下げ可能です。

#Hi_早川聖来

#Hi_メンバー名 で各メンバーの出品が見れます

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

