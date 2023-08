カラー···ブラウン系

マッドマックス 2 ショルダープロテクターレプリカ ハンドメイド左側用



茶系のメノウに白ベルト。写真より少し割れてる所もありますが、しっくりと古代のロマンを感じるビーズです。

購入は20年ほど前、タイでアフガニスタンの方から譲って頂きました。

アンティーク故に風化、傷等ございます。

ご理解の上ご検討宜しくお願いします。

アンティーク物はなかなか出会えないと思います。この機会に是非。

サイズ

縦26mm 横6mm

アンティークチョンジー

アンティークビーズ

アンティークとんぼ玉

dzi

アンティークジービーズ

ジービーズ

アンティークチョンジー 値引き中

アンティーク天珠

天珠

骨董品

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

