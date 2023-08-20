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【中古】 バッグ ケイトスペード 2WAYバッグ SPADE KATE ハンドバッグ

商品の説明

ケイトスペートのバックです☺︎
マルベリー　シートン　バッグ　ハンドバッグ　ショルダー
未使用ですが、保証期間は過ぎております。
ミュウミュウショルダーバッグ❣️
宜しくお願いします。
ヴィヴィアンウエストウッド ハンドバッグ ヤスミン

ショルダーバッグ　　レディー 黒
ケイトスペード バッグ 2WAYバッグ KATE SPADE
新品 マイケルコース 2way ショルダー&ハンドバッグ ピンク
【品番】PXRU5957
【限定品】　アンテプリマ　スマイリーワールド　コラボ　ハンドバッグ　ワイヤー
【カラー】681
《極美品》現行　CELINE　ブギーバッグ　シボ革　黒　付属品完備
【定価】¥58,320
ミナペルホネン　エッグバッグ　swing Camellia 新品
【大きさ】
ハンドバッグ トートバッグ　ミニタイトート　CELINE
高さ/約21cm
【こっこ様】J&M DAVIDSON フリンジ カーニバル ミニ　白　ホワイト
横幅/約27.5cm
Think Bee!　シャンパーニュ　ラージバック
マチ/約14cm
【本日限定価格】美品❤️正規品❤️ ロエベ　アマソナ35　ピンク系　LOEWE
持ち手の長さ/約40cm
ルイヴィトン アルマ エピ　pmサイズ
ショルダーストラップの長さ/約98cm～約111cm（取り外し・調整可）
マイケルコース バッグ 星柄 Bag 赤 Red Michael Kors
重さ/約790g
Tod’s (トッズ　ハンドバッグ ショルダーバッグ )
【仕様】
入手困難★Lady Dior 定番バッグ　追加写真
開閉/ファスナー式
HEADPORTER　ヘッドポーター　タンカー　ミニ　ボストンバッグ　ネイビー
内側/ファスナーポケット×1
❤️ぽちゃこ 様専用⭐️希少⭐️アンテプリマ❤️ケイト/ラージ/エナメル
　　　/オープンポケット×2
IVY PARK バッグ
外側/マグネット式ポケット×1
DIESEL ディーゼル ハンドバッグ デニム ダークグレー ブラック
【素材】
極美品FURLAフルラ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2WAY セブラ黒×緑系
レザー
GUCCI gg柄　ハンドバッグ　ミニボストンバッグ　グッチ
【付属品】
週末値下！アンプラント赤　ハンドバック
保存袋
chloe レザーバッグ
カラー...ピンク

LOEWE　アマソナ【3色使い】

商品の情報

ブランドケイトスペードニューヨーク
商品の状態新品、未使用

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ボッテガヴェネタ ミニジョディ ファー
ケイトスペートのバックです☺︎未使用ですが、保証期間は過ぎております。宜しくお願いします。ケイトスペード バッグ 2WAYバッグ KATE SPADE 【品番】PXRU5957 【カラー】681【定価】¥58,320【大きさ】高さ/約21cm横幅/約27.5cmマチ/約14cm持ち手の長さ/約40cmショルダーストラップの長さ/約98cm～約111cm（取り外し・調整可）重さ/約790g【仕様】開閉/ファスナー式内側/ファスナーポケット×1　　　/オープンポケット×2外側/マグネット式ポケット×1【素材】レザー【付属品】保存袋 カラー...ピンク

商品の情報

ブランドケイトスペードニューヨーク
商品の状態新品、未使用

【中古】 バッグ ケイトスペード 2WAYバッグ SPADE KATE ハンドバッグ

34分钟前

【中古】 バッグ ケイトスペード 2WAYバッグ SPADE KATE ハンドバッグ

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
6
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コメント (11)

66c26521fa1
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