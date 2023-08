Vintageの70年代のインドシルクのドレスです。

ungrid ギャザーキャミワンピース

ニューヨークのVintage shopにて購入致しました結婚式で一度だけ着用後クリーニングをして自宅保管しておりました。

ten × ronherman カフタン ブラック すみ黒 ブラック

生地の毛羽立ちやもともと生地が薄くなっている箇所、引っかけやリペア箇所(購入当初より肩の辺りに穴があった為、補修しております)がございます

泥大島紬チュニック

Vintage商品に慣れていない方、神経質な方はご購入をお控えください。

ボリュームフレアワンピース

出来るだけ細かく確認はしておりますが、こちらの見落としがある可能性がございます。

【新品タグ付き】LACE COLLAR SET DRESS レース襟ワンピース

気になる点がございましたら、ご購入前にお問い合わせください!

ARTS&SCIENCE × GASA コットンバンブーワンピース



♪新品/未使用/タグ付き♪リランドチュール デコルテレースドッキングワンピース

着丈 : 135cm

ichi イチ ワンピース

ウエスト : 43cm

ゴーシュ /リネンコットンワンピース

肩幅 : 35cm

ganni★ワンピース★シアサッカー

袖丈 : 67cm

☆BAUME The Black Contemporary Vネックフレアドレス

※フロントホックにて着脱可能。袖以外は裏地あり。

Autumn Floral Tiered Long Dress

Made in INDIA

kate spade New York ロングワンピース 花柄 シャーリング S

シルク100%

浴衣リメイク 夏着物 羽織りワンピース



新品、未使用! リリーブラウン 花柄ロングワンピース ベージュ

Adore、ameri、sacai サカイ、HYKE、ハイク、TOGAPULLA、perverze 、クリスタセヤ、akiranaka アキラナカ、beautifulpeople ビューティフルピープル、mame 、ロンハーマン、little suzie、leinwande、lokitho、drawer、issey miyake、mm6、コムデギャルソン、toga xtc maison margiela the dallas JOHN LAWRENCE SULLIVAN fumika uchida AURALEE ROKU baserange holiday eureka baserange mm6 charrita Ron Harman edit for lulu hooked junmikami Crysta seya sacai beautifulpeople jil sander a.p.c acne dris van notten philip lim hooked kiaris virgins ジャンティーク auralee jane smith マルジェラ marni beauty and youth beams pelican perverze tomorrowland PALOM WOOL GANNI solis vintage zoharu vintage tahlia store tarp vintage sheep vintage

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フミカウチダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Vintageの70年代のインドシルクのドレスです。ニューヨークのVintage shopにて購入致しました結婚式で一度だけ着用後クリーニングをして自宅保管しておりました。生地の毛羽立ちやもともと生地が薄くなっている箇所、引っかけやリペア箇所(購入当初より肩の辺りに穴があった為、補修しております)がございますVintage商品に慣れていない方、神経質な方はご購入をお控えください。出来るだけ細かく確認はしておりますが、こちらの見落としがある可能性がございます。気になる点がございましたら、ご購入前にお問い合わせください!着丈 : 135cmウエスト : 43cm肩幅 : 35cm袖丈 : 67cm※フロントホックにて着脱可能。袖以外は裏地あり。Made in INDIA シルク100%Adore、ameri、sacai サカイ、HYKE、ハイク、TOGAPULLA、perverze 、クリスタセヤ、akiranaka アキラナカ、beautifulpeople ビューティフルピープル、mame 、ロンハーマン、little suzie、leinwande、lokitho、drawer、issey miyake、mm6、コムデギャルソン、toga xtc maison margiela the dallas JOHN LAWRENCE SULLIVAN fumika uchida AURALEE ROKU baserange holiday eureka baserange mm6 charrita Ron Harman edit for lulu hooked junmikami Crysta seya sacai beautifulpeople jil sander a.p.c acne dris van notten philip lim hooked kiaris virgins ジャンティーク auralee jane smith マルジェラ marni beauty and youth beams pelican perverze tomorrowland PALOM WOOL GANNI solis vintage zoharu vintage tahlia store tarp vintage sheep vintage

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フミカウチダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

在庫処分!最終値下げ!【sweet掲載】ボリュームスリーブシャツワンピース[未使用] IENA [EMIN&PAUL]ポプリン後ろリボンワンピースdot&stripes child womanブロードレースピンタックワンピースtomorrowland VINce アコーディオンロングドレス【スローブIENA新品未使用】Iラインキャミワンピースアメリ・ヴィンテージ♡ホワイト豪華ワンピースラグナムーン ショルダーギャザーレースマキシワンピースホリデイ ワンピースノゾミイシグロ レディース 花柄ロングシャツワンピース 1