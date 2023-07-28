豪華 一番くじ　APEX LEGENDS A賞　B賞　D賞　ラストワン賞　セット キャラクターグッズ

一番くじ 「APEX LEGENDS」オンラインにて当選したフィギュアです。

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状態 箱開封、内袋開封

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未開封のため、初期不良のご対応はご自身にてBANDAI SPIRITSお客様相談センターにお問い合わせお願い致します。

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梱包及び発送 濡れ対策後ダンボール箱にて発送致します。

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ご不明点等ございましたら、購入前にご質問下さい。

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一番くじ

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パスファインダー

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オクタン

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クリプト

アイドリッシュセブン アイナナ Re:vale ペンライト バングルライト

ラストワン

ワンピース ボア・ハンコック 抱き枕カバー

ルームライト

国内版、ウルトラレプリカ メビウスブレス、ナイトブレス



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人気キャラクター···Apex

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グッズ種類···プライズ/一番くじ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

一番くじ 「APEX LEGENDS」オンラインにて当選したフィギュアです。商品A賞 パスファインダーB賞 オクタン クリプト状態 箱開封、内袋開封D賞 未開封箱 ×8ラストワン賞 ルームライト 未開封 ×1＊個人暗所保管ですのでご理解のほどよろしくお願いします。完美品をお求めの方は購入をお控え下さい。未開封のため、初期不良のご対応はご自身にてBANDAI SPIRITSお客様相談センターにお問い合わせお願い致します。梱包及び発送 濡れ対策後ダンボール箱にて発送致します。ご不明点等ございましたら、購入前にご質問下さい。即購入も可能です。Apexエイペックス一番くじパスファインダーオクタンクリプトラストワンルームライト人気キャラクター···Apexグッズ種類···プライズ/一番くじ

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