お知らせ ログイン 会員登録 出品
【公式】 miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ シャツ

商品の説明

miumiu 04SSのほとんどのスタイリングで使われていたものです。（3.4枚目参照）素材はコットン100%でシアーシャツっぽくなるので今の時期から夏に大活躍するシャツだと思います。もちろん通年で着用できます。パイピングと少し丈の長い形がめちゃくちゃ良いです。endymaと言う海外の有名なアーカイブショップでは、同型異色の物が日本円で約60000円で取引されており、かなり希少なものです(8枚目参照)。175cmでジャスト目に着用できました。
ワコマリア　バスキアシャツ

N.HOOLYWOOD Shirts
●ブランド
【早いもの勝ち7月まで出品】マリオ ムスカリエッロ リネン100% 7分袖シャツ

GUCCI グッチ メンズ オープンカラー シャツ 半袖 ロゴ オーバーサイズ
miu miu ミウミウ　ミュウミュウ
【専用】40s〜KAHANAMOKU 長袖アロハシャツ　ネイビー　レーヨン　L

COMME des GARCONS SHIRT コムデギャルソン ロングシャツ
●カラー
サンサーフ　アロハシャツ　鷲虎龍

羊革シャツ
パープル　紫　青　水色
TENDERLOIN テンダーロイン　長袖シャツ

美品シュプリームSupreme Sekintaniコラボ ワークシャツ 迷彩 M
●サイズ
Houdini フーディニ ワフトシャツ Waft Shirt 日本Mサイズ

ビンテージ　ハワイアンシャツ Hawaii M アロハシャツ
39/15 1/2 （実寸・着用感M-L程度）
【美品】 ヴィンテージ ハワイアンシャツ　アロハ

TOMORROWLAND【コットンリネンブロード バンドカラーシャツ】
●実寸
★50s Town Craft レーヨンシャツ ギャバジン ヴィンテージ

【入手困難】ニードルス☆総柄　ペイズリー　最高デザイン　ボウタイシャツ　即完売品
着丈 77
最終価格☆試着のみ☆エミリオプッチ　シャツ
身幅 50
No2464 古着　オーバーサイズ　オンブレ　シャドーチェック　シャツ　青
肩幅 44
美品　LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン　17ss 花柄　SHIRT
袖丈 65
RAKINES バンドカラーシャツ

Rebuild by Needles パッチワーク リメイク シャツ チェック柄
●状態
UNUSED 22SS check shirt

THE ORAL CIGARETTES ロンT
目立った傷汚れはありませんが、画像8枚目のように上から3番目のボタンにひびが入っており、相場よりお安くさせて頂いております。勿論着用に問題はありません。割れても瞬間接着剤等で補修できるかと思います。
【完売注意】シュプリーム　アロハシャツ　エイトボール　総柄　開襟シャツ　半袖
アーカイブピースにしてはかなり良好な状態です。
UFO(Upper Field One) ADVENTURE BIG SHIRT

【人気グラフィックデザイン】C.E.シーイー総柄アロハシャツ古着オーバーサイズ.

COMME des GARSONS HOMME シャツ
#JEANPAULGAULTIER #archive #RAFSIMONS #commedesgarcons #yohjiyamamoto #johngaliano #PierreCardin#maisonmargiera #maisonmargiela #miharayasuhiro #greglauren #DIRKBIKKEMBERGS #DIESEL #alexandermcqueen #helmutlang #kapital #numbernine
paulsmith シャツ　新作

5/21まで！値下げ！NATAL DESIGN QUILTED SHIRTS4
BALENCIAGA OAKLEY KATHARINE HAMNETT ISSEY MIYAKE Dior
マルニ marni 開襟シャツ 水色
needles masu maison margiera contena store sullen tokyo jil sander our legacy y/project wales bonner PETER DO dries van noten acne affix cmmn swdn dairiku delada doublet eytys facetasm ganryu kiko kostadinov kozaburo little big martin

dn597●ブルネロクチネリ●シルケットコットン●シャツ●

商品の情報

商品のサイズM
ブランドミュウミュウ
商品の状態目立った傷や汚れなし

ワコマリア　WACKO MARIA オープンカラーシャツ　オンブレシャツ

supreme nike jacquard polo

SOPHNET. ダナー DANNERコラボ 長袖 インディゴ デニム シャツL

【新品未使用】 AVANTI SILK　龍　虎　アロハ　貴重な古タグ！

新品同様 キムタク同型同色 TMT ロックキャンディ ガーゼシャツ

homme plisse issey miyake edge シャツ 2

【ハンガリー製】DRIES VAN NOTEN オーバーサイズ　ドレスシャツ

OBEY オベイ 総柄 ジャケット ブラック 黒 サイズL 美品 希少
miumiu 04SSのほとんどのスタイリングで使われていたものです。（3.4枚目参照）素材はコットン100%でシアーシャツっぽくなるので今の時期から夏に大活躍するシャツだと思います。もちろん通年で着用できます。パイピングと少し丈の長い形がめちゃくちゃ良いです。endymaと言う海外の有名なアーカイブショップでは、同型異色の物が日本円で約60000円で取引されており、かなり希少なものです(8枚目参照)。175cmでジャスト目に着用できました。●ブランドmiu miu ミウミウ　ミュウミュウ●カラーパープル　紫　青　水色●サイズ39/15 1/2 （実寸・着用感M-L程度）●実寸着丈 77身幅 50肩幅 44袖丈 65●状態目立った傷汚れはありませんが、画像8枚目のように上から3番目のボタンにひびが入っており、相場よりお安くさせて頂いております。勿論着用に問題はありません。割れても瞬間接着剤等で補修できるかと思います。アーカイブピースにしてはかなり良好な状態です。#JEANPAULGAULTIER #archive #RAFSIMONS #commedesgarcons #yohjiyamamoto #johngaliano #PierreCardin#maisonmargiera #maisonmargiela #miharayasuhiro #greglauren #DIRKBIKKEMBERGS #DIESEL #alexandermcqueen #helmutlang #kapital #numbernineBALENCIAGA OAKLEY KATHARINE HAMNETT ISSEY MIYAKE Dior needles masu maison margiera contena store sullen tokyo jil sander our legacy y/project wales bonner PETER DO dries van noten acne affix cmmn swdn dairiku delada doublet eytys facetasm ganryu kiko kostadinov kozaburo little big martin

商品の情報

商品のサイズM
ブランドミュウミュウ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【公式】 miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ シャツ

19分钟前

【公式】 miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ シャツ

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
1
11
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

7ea386af

 1856

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (11)

7ea386af
【公式】 miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ シャツ 【公式】 miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ シャツ

miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ 最前線の 3456円引き scdp.cm

miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ 最前線の 3456円引き scdp.cm


miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ 最前線の 3456円引き scdp.cm

miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ 最前線の 3456円引き scdp.cm


miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ 最前線の 3456円引き scdp.cm

miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ 最前線の 3456円引き scdp.cm


☆レディース☆ ■Scully(スカリー)■ ドリームキャッチャー刺繍 フェザー ウエスタンシャツ 【ホワイト】 白 オフホワイト 馬 HORSE 花 ロープ パイピング スマイルポケット USA アメリカ カントリー ダンス カウガール 乗馬 衣装 上野 アメ横 石原商店 送料無料 |

☆レディース☆ ■Scully(スカリー)■ ドリームキャッチャー刺繍 フェザー ウエスタンシャツ 【ホワイト】 白 オフホワイト 馬 HORSE 花 ロープ パイピング スマイルポケット USA アメリカ カントリー ダンス カウガール 乗馬 衣装 上野 アメ横 石原商店 送料無料 |


MIU MIU Wool Cardigan Sweaters | Mercari

MIU MIU Wool Cardigan Sweaters | Mercari


2023年最新】ミュウミュウ/プリント（ロゴなど）/Tシャツ/カットソー

2023年最新】ミュウミュウ/プリント（ロゴなど）/Tシャツ/カットソー


MiuMiu 23年春夏系列新款吊帶一字肩短款襯衫 白色

MiuMiu 23年春夏系列新款吊帶一字肩短款襯衫 白色

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【公式】 miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ シャツ
© www.inba.net, Inc.