【公式】 miumiu 2004ss パイピングウェスタンシャツ シャツ

miumiu 04SSのほとんどのスタイリングで使われていたものです。(3.4枚目参照)素材はコットン100%でシアーシャツっぽくなるので今の時期から夏に大活躍するシャツだと思います。もちろん通年で着用できます。パイピングと少し丈の長い形がめちゃくちゃ良いです。endymaと言う海外の有名なアーカイブショップでは、同型異色の物が日本円で約60000円で取引されており、かなり希少なものです(8枚目参照)。175cmでジャスト目に着用できました。

●ブランド

miu miu ミウミウ ミュウミュウ

●カラー

パープル 紫 青 水色

●サイズ

39/15 1/2 (実寸・着用感M-L程度)

●実寸

着丈 77

身幅 50

肩幅 44

袖丈 65

●状態

目立った傷汚れはありませんが、画像8枚目のように上から3番目のボタンにひびが入っており、相場よりお安くさせて頂いております。勿論着用に問題はありません。割れても瞬間接着剤等で補修できるかと思います。

アーカイブピースにしてはかなり良好な状態です。

#JEANPAULGAULTIER #archive #RAFSIMONS #commedesgarcons #yohjiyamamoto #johngaliano #PierreCardin#maisonmargiera #maisonmargiela #miharayasuhiro #greglauren #DIRKBIKKEMBERGS #DIESEL #alexandermcqueen #helmutlang #kapital #numbernine

BALENCIAGA OAKLEY KATHARINE HAMNETT ISSEY MIYAKE Dior

needles masu maison margiera contena store sullen tokyo jil sander our legacy y/project wales bonner PETER DO dries van noten acne affix cmmn swdn dairiku delada doublet eytys facetasm ganryu kiko kostadinov kozaburo little big martin

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミュウミュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

