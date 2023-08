✔️商品説明

OAOのTHE CURVE 1です。

2022年5月に購入しました。

使用回数は5回ほどの美品です。

他のスニーカーを履く頻度が高くなったため、手放すことにしました。

撥水加工はしていません。

あくまでも中古品であることをご理解いただける方の購入をお願いします。

✔️素材

アッパー:スムースレザー/合成繊維

ライニング:合成繊維

ソール:EVAミッドソール/ラバーアウトソール

重量(片足):390g

ソール厚(最大):5cm

✔️商品の状態

【A】

S:新品未使用

A:使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし

B:多少使用感はあるが、汚れやシミも比較的少ない

C:使用感があり、汚れやシミが目立つ

D:使用感があり、大きな汚れや破れあり

✔️色

【ブラック】

✔️備考

非喫煙者です。

ペットも飼っておりません。

——————————————————————

メインカラー···ブラック

OAO

カーブ1

スニーカー

厚底

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

