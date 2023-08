2022人気の adidas YeezyBoost700 V2 Tephra スニーカー

adidas YeezyBoost700 V2 Tephra

型番:FU7914

サイズ:26.5cm

カラー:テフラ

新品未使用

箱、タグ付き

アディダス公式購入

購入時から箱に多少の傷、へこみ等ある場合がありますがスニーカー本体には問題ありませんのでご了承下さい。

プロフィールを確認の上、購入をお願い致します。

他サイトでも販売している場合がありますので、先に他で購入されてしまった場合はキャンセルに同意して頂きますのでご了承下さい。

今作も、カニエらしい自然界から着想を得たナチュラルなカラーリングとなっている。グレーやカーキといったダークトーンを巧みに組み合わせた立体感を演出。アウトソールにはガムを使うことでアクティブな印象へと導いた。2019年3月23日にリリースされた「"Geode"(ジオード)」と同じカラーパレットを使いながらも全体の明度を上げることで明るい印象へと仕上げている。

90年代中期にトレンドとなったボリューム感あるデザインを取り入れ、YEEZY Boost 700(イージーブースト700)をベースにアップデートを加えたのがYEEZY Boost 700 V2(イージーブースト700V2)だ。

NIKE、New Balance、BEAMS、ユナイテッドアローズ、JOURNAL STANDARD

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

