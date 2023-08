※フォロー割引・おまとめ割引あります!詳細はプロフィールをご確認ください※

Vin ヴァン SCOTCLUB スコットクラブ

異素材MIXオーバーブルゾン

21AW、新品未使用タグ付き、福袋に入っていました、定価33,000円

柄との切替、パイピングカラーの異素材使いがおしゃれなブルゾン。

フード中と袖口部分のレオパード柄が他にないデザインです。

裾に入ったビビットなカラーラインもアクセントに。

中綿はダウンなのでとても軽く、暖かく着用できます。

▼カラー

ブラウン 茶

▼サイズ

M

▼実寸

着丈68(前後差4.5

肩幅50

アームホール48

袖丈59

裄丈85

身幅61

重さ(G)660

▼素材

表地

ポリエステル 80% レーヨン 20%

別布

ポリエステル 100%

裏地

ナイロン 100%

中綿

ダウン 80% フェザー 20%

新品未使用 SCOTCLUB 異素材MIXオーバー ブルゾン ダウン 豹柄 軽量

2301078068

カラー···ブラウン

着丈···ショート

柄・デザイン···その他

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スコットクラブ 商品の状態 新品、未使用

※フォロー割引・おまとめ割引あります!詳細はプロフィールをご確認ください※ \ おまとめはこちらから/#はちの商品はこちらからご確認ください※写真撮影用の小物は付属しません※Vin ヴァン SCOTCLUB スコットクラブ異素材MIXオーバーブルゾン21AW、新品未使用タグ付き、福袋に入っていました、定価33,000円柄との切替、パイピングカラーの異素材使いがおしゃれなブルゾン。フード中と袖口部分のレオパード柄が他にないデザインです。裾に入ったビビットなカラーラインもアクセントに。中綿はダウンなのでとても軽く、暖かく着用できます。▼カラーブラウン 茶▼サイズM▼実寸着丈68(前後差4.5肩幅50アームホール48袖丈59裄丈85身幅61重さ(G)660▼素材表地ポリエステル 80% レーヨン 20%別布ポリエステル 100%裏地ナイロン 100%中綿ダウン 80% フェザー 20%2301078068カラー···ブラウン着丈···ショート柄・デザイン···その他ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり(取外し不可)季節感···春、秋、冬

