ジャニーズのTravisJapanの松倉海斗さんのグッズセットです。

・フォトハンガー×2 未開封

・ステージフォト×5種類 未開封

・クリアファイル×3種類 未開封

・チケットファイル×1種類 未開封

・アクリルスタンド×3 未開封

・ポスター×2 未開封

・写真×40種類 開封済み

(全てに松倉さんが写っています)

写真以外は未開封 未使用です。

クローゼットで収納していたため日焼け等はしていません。

バラ売りは基本的には可能ですが、

フォトハンガーとアクリルスタンドは、今のところ出来ません。

その他の商品でバラ売り希望の方はコメントで、相談してください。

即購入⭕

よろしくお願いします。

#松倉海斗 #TravisJapan #ジャニーズ

#ジャニーズJr #Johnnys #JohnnysJr

#川島如恵留 #七五三掛龍也 #吉澤閑也 #宮近海斗 #中村海人 #松田元太

#SnowMan #SixTONES #HiHiJets #美少年 #7MEN侍 #少年忍者 #JrSP #IMPACTors #なにわ男子 #Aぇ!group #Lilかんさい

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

