STELLA McCARTNEYステラマッカートニー

Boyfriend Denim White Marble Wash / ボーイフレンドデニム ホワイトマーブル

サイズ25

定価75900円

ウエスト幅34cm

股上31cm

股下68cm

内側に汚れか?元々の柄か不明ですが、

写真10枚め

STELLA McCARTNEYステラマッカートニー ボーイフレンドデニム

ご確認の上お求めくださいませm(._.)m

• カラー:ホワイト、マルチカラー マーブルのエフェクト

ボタンとファスナーで開閉、クラシックな

5ポケット• ステラ マッカートニー 2001. ロゴあり。

柄の出方は1着1着違います

オーガニックコットン使用

有毒化学物質不使用

中厚手のやや伸縮性がある素材でステラマッカートニーのデニムは、ブランドのサステナブルな精神を反映したオーガニックコットンで作られています。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ステラマッカートニー 商品の状態 未使用に近い

STELLA McCARTNEYステラマッカートニーBoyfriend Denim White Marble Wash / ボーイフレンドデニム ホワイトマーブルサイズ25定価75900円ウエスト幅34cm股上31cm股下68cm内側に汚れか?元々の柄か不明ですが、写真10枚めご確認の上お求めくださいませm(._.)m• カラー:ホワイト、マルチカラー マーブルのエフェクトボタンとファスナーで開閉、クラシックな5ポケット• ステラ マッカートニー 2001. ロゴあり。柄の出方は1着1着違いますオーガニックコットン使用 有毒化学物質不使用 中厚手のやや伸縮性がある素材でステラマッカートニーのデニムは、ブランドのサステナブルな精神を反映したオーガニックコットンで作られています。

