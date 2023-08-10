人気定番 PRADA ★ ★ 二折り財布 メンズ サフィアーノ 折り財布

閲覧ありがとうございます。

トムフォード 2つ折り 財布 クロコ 新品未使用

よく商品説明を読み購入して頂ければと思います(^^)

✨ 専用✨ ボッテガヴェネタ マネークリップ カードケース 財布 ブラック

また、大幅な値下げは出来ませんがコメント頂いた方は値下げ検討したいと思いますので宜しくお願い致します。

Whitehouse Cox 三つ折り財布



BALENCIAGA三つ折財布

超希少！金具ゴールドタイプになります！

【激レア】DIOR 財布 二つ折り コインケース トロッター 総柄

シルバーはすぐ手に入りますがゴールドは在庫切れが多く中々手に入らない商品だと思います。

プラダ 二つ折り 財布 お札入れ コンパクト スリムウォレット



かずちゃん様 ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ フロリン 折財布

【定価84.700円】

♊❣️祝✨新生活☘️ ポケット 凛としたシグネ 二つ折り みずほショップ 新品



未使用品 GIVANCHY ジバンシー 折財布 グリーン 革

▪️商品名

moku 財布 Saku

★ PRADA ★ サフィアーノ メンズ 二折り財布

KC's ケーシーズ レザーウォレット 財布 牛皮革



クロムハーツ スクエアジップビル カモフラ柄ラウンドジップレザーウォレット

▪️ブランド名

未使用✨箱付✨dunhill ダンヒル エンジンターン 二つ折り財布 札入れ 黒

★PRADA(プラダ)

カステルバジャック カルネ 二つ折り財布 032613 ホワイト



【美品】プラダ 二つ折り財布 ブラック メンズ

▪️カラー

ガンゾ サケット

★ブラック(金具ゴールド)

スヌーピー LF札入れ 73230 オレンジ



現行✨DIOR クリスチャンディオール オブリーク ジャガード トロッター 財布

▪️サイズ

Gucci 財布 グッチGGレザーマネークリップウォレット

高さ9.5cm×横幅11cm×奥行き1cm

GUCCI グッチ 2つ折り財布 マーモント



【新品】BURBERRY バーバリー 二つ折り 札入れ ダークブラウン レザー

▪️素材

【未使用新品】ダンヒル折り財布

サフィアーノ (型押しレザー)

値下げ‼️ショップ袋＆箱付き・GUCCI★美品 折りたたみ財布



値下げ GUCCI折りたたみ財布 2021年

▪️仕様

CYPRIS キプリス 二つ折り財布 レザー ジャパンメイド モルフォ 0615

開閉オープン

断捨離特価 30 MONTAIGNE モンテーニュ *ブルー

内側：札入れ×2、カード入れ×4、オープンポケット×2、ホック式小銭入れ×1

ルイヴィトン ポルトフォイユマルコNM 2つ折り財布■03dp1620596



間違えて買ってしまった物です。新品未使用ですが外箱はありますが紙袋はありません。

▪️付属品

TK未使用■ ダンヒル Dunhill WN3010A レザー 折り財布

ギャランティカード※箱は紛失してしまい写真に写ってる物が全てとなります。

【極美品】ラルコバレーノ コードバン 二つ折り ミニウォレット ホーウィン



エムピウ millefoglie II P25 blue

▪️状態

未使用に近い‼️ ルイヴィトン エピ ポルト ビエ 財布 二つ折り 折り財布

2023年1月20日購入→2023年4月7日まで使用！

新品クロコダイルマットコインパース付き折財布

小銭入れも使用有り。

値下げ！！SLOW＆CO 二つ折り財布 ブラック

写真で見て頂いてわかるようにとても綺麗な状態です。

m+ ミッレフォッリエ P25

角スレ目立つ傷もありません。

☆店頭完売☆新品☆箱付 ポールスミス かぶせ 二つ折り財布 黒☆

未使用品に近い商品だと思っております。

ヴァレンティノ ネックストラップ ウォレット

あくまでも素人目線なので神経質な方はご購入お控え下さい。

【新品未使用】マザーハウス アンティーク エルスタイル 二つ折り財布 ブラウン



SAINT LAURENT PARIS サンローランパリ タイニーウォレット

■ご注意事項

クロコダイル ヒマラヤワニ革 折り財布 ※ヒマラヤクロコダイル クラウン付き

・商品は、BUYMAで購入致しました！購入地はイギリス・発送地は日本になります！100%正規品と言うことで新品購入致しました。

【極美品】Paul Smith ストライプステッチ メンズ 牛革 二つ折り 財布

・お客さまのご都合（サイズ違い・色違いなど）による交換・返品はお受けしておりませんので予めご了承ください。

ルイヴィトンダミエ 二つ折り財布

・万が一、コピー品だった場合のみ全額返金させていただきたく思っております。

極美品✨バーバリー 二つ折り財布 レザー ロゴ メンズ



未使用品 BVLGARI 二つ折り財布 36964 53

気になることなどありましたらお気軽にコメント下さい^_^

美品 ボッテガヴェネタ 財布 二つ折り 折り財布 イントレチャート



✨美品✨ルイヴィトン 新型 ポルトフォイユマルコNM グラフィット 二つ折り

※購入頂けましたら当日または翌日に発送致しますので

ポーター PORTER 吉田かばん 財布

お急ぎの方でもすぐにお届け致します！

ガボール様専用 BWL ビルウォールレザー 2つ折財布



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カラー···ブラック

プラダ 二つ折り財布 マネークリップ 最終値下げ

財布形···二つ折り

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 未使用に近い

閲覧ありがとうございます。よく商品説明を読み購入して頂ければと思います(^^)また、大幅な値下げは出来ませんがコメント頂いた方は値下げ検討したいと思いますので宜しくお願い致します。超希少！金具ゴールドタイプになります！シルバーはすぐ手に入りますがゴールドは在庫切れが多く中々手に入らない商品だと思います。【定価84.700円】▪️商品名 ★ PRADA ★ サフィアーノ メンズ 二折り財布 ▪️ブランド名 ★PRADA(プラダ)▪️カラー★ブラック(金具ゴールド)▪️サイズ高さ9.5cm×横幅11cm×奥行き1cm▪️素材サフィアーノ (型押しレザー)▪️仕様開閉オープン内側：札入れ×2、カード入れ×4、オープンポケット×2、ホック式小銭入れ×1▪️付属品ギャランティカード※箱は紛失してしまい写真に写ってる物が全てとなります。▪️状態2023年1月20日購入→2023年4月7日まで使用！小銭入れも使用有り。写真で見て頂いてわかるようにとても綺麗な状態です。角スレ目立つ傷もありません。未使用品に近い商品だと思っております。あくまでも素人目線なので神経質な方はご購入お控え下さい。■ご注意事項・商品は、BUYMAで購入致しました！購入地はイギリス・発送地は日本になります！100%正規品と言うことで新品購入致しました。・お客さまのご都合（サイズ違い・色違いなど）による交換・返品はお受けしておりませんので予めご了承ください。・万が一、コピー品だった場合のみ全額返金させていただきたく思っております。気になることなどありましたらお気軽にコメント下さい^_^※購入頂けましたら当日または翌日に発送致しますので お急ぎの方でもすぐにお届け致します！カラー···ブラック財布形···二つ折り

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