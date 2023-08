美品です!!

ポールスミス◆シティビジネスバッグ◆ネイビー◆新品未使用

TUMIの機能性抜群で大人気のビジネスバッグです✨

VivienneWestwood ヴィヴィアン ウエストウッド ビジネスバッグ

中古品ですが、状態は綺麗でまだまだお使いいただけます♪

新品:訳あり パイロットケース トランク フライトケース 鍵付き ヴィンテージ



TUMI トゥミ ショルダーバッグ 26201 D2 ALPHA2

型番 26141DH

コーチ2wayトートバッグ(メンズ)

※参考価格¥72000

GUCCI グッチ ラバーコーティング ハンドバッグ ブリーフケース



スマイソン Smythson 新宿伊勢丹購入 バッグ ブリーフケース 付属品等有

⭐️ブランド名

青木鞄 COMPLEX GARDENS セカンドバッグ クラッチバッグ

TUMI トゥミ

『美品』トゥミ エクスパンダブル ビジネスバッグ オールレザー A4収納 メンズ



動物様専用‼️

⭐️カラー

美品‼️ダンヒル レザーバッグ ビジネスバック

ブラック 黒

YYY様専用 tumi 3way ショルダーバック 117346



ダニエル&ボブ Daniel & Bobノエミマイクロチェス 中古ネイビー

⭐️素材

【ヴィンテージ】ロエベ アタッシュケース ビジネスバッグ レザー 2Q35

バリスティックナイロン

bless様専用

レザー

THE NORTH FACE 3wayデイパック



ラコステ ショルダーバッグ/トートバッグ/ビジネスバッグ/旅行バッグ

⭐️サイズ

ジョルジオアルマーニ ビジネスバッグ

縦 約32cm

【美品】Daniel&Bob ダニエルアンドボブ ビジネスバッグ

横 約43cm

最終値下げ❗️【美品】トゥミ TUMI ビジネスバッグ 26111DH

マチ 約 15cm

【BREE】ブリー ビジネスバッグ ドイツ製

※約20.5cmまで拡張

ポーター TYPE-C トートバッグ

(エクスパンダブル機能)

ポーター メンズ ビジネスバッグ



PRADA サフィアーノレザー ハンドバッグ ビジネスバッグ 三角プレート

※実寸値です。多少の誤差はご容赦ください。

ヘルツオルガン「2wayビジネスバッグ」(G-43)特注カラー ネームホルダー付



【廃盤】トゥミ 96160D4(G4.4)レザー・ラージ・EXP・ブリーフ 特大

⭐️アイテム

ポールスミス 2wayバッグ

トゥミ アルファ エクスパンダブル

【最終価格❗️】LOUIS VUITTON ビジネスバック

オーガナイザーブリーフ ブラック

ルイヴィトン ダミエ ジェアン アソシエPM ビジネスバッグ ショルダーバッグ

ビジネスバッグ バリスティックナイロン

スマイソン ビジネスバッグ パスケース付き

26141DH

ルイヴィトン モノグラム エクスプローラー ブリーフケース ビジネスバッグ 美品



LOUIS VUITTON ルイヴィトン モスコバ ブリーフバッグ

STYLE No.26141DH

以前ふるさと納税で入手した製品です。あまり使っていないので主観ですが綺麗な方かと

EXPANDABLE ORGANIZER

タケオキクチTAKEOKIKUCHIダブルファスナーブリーフケース キャビン

COMPUTER BRIEF

BURBERRY ビジネスバッグ 青 チェック

FXTBALLISTIC NYLON

★ポリカーボネート製★ゼロハリバートン アタッシュケース ZW-RED レッド



ヘルツ herz サンプルルーム ボストンバッグ

キャリーセットアップ付

BRIEFING×BEAMS PLUS “NEO B4 LINER” ネイビー

ビジネスバッグ ブリーフケース 2way 2室 パソコン収納可

チマブエ アデル シュリンクレザー ビジネスバック ブリーフケース ブラック

ビジネスマン 営業マン サラリーマン

【USED】ワイルドスワンズ WEBBER ウェーバー ブラック

新入社員 営業 保険営業 出張 旅行 通勤 機能性バッグ 実用性バッグ

ペッレモルビダ 3way ブリーフケース

大容量

【高級】TUMI ビジネスバッグ ショルダー 2way A4 黒✖️紺 ナイロン



GHERARDINI ゲラルディーニ ハンドバッグ レザー ブラック

※大手リユース店にて購入

【万双】ブライドルレザー ビジネストート 未使用品

(鑑定済みの確実・正規品です)

PORTER ポーター 2WAY 大容量 ショルダー バックボストンバッグ



最高級ライン✨ トゥミ ニーナ シンクレア 2way コミューター ビジネス

⭐️他にもブランドバッグ、アパレルなど出品しておりますので見ていってくださいね⭐️

【引越しのため処分します】ベルルッティ ドゥジュール バッグ カリグラフィ



新品 COACH メンズビジネスバッグ

#あげは堂_メンズバッグ

FUJITAKAビジネス鞄



カステルバジャックメンズボストンバック

⭐️まだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。

ベルルッティ リフト ブリーフケース ビジネスバッグ カリグラフィ スクリット



GW値下/美品STEFANO NANOステファノマーノ ビジネストート ネイビー

⭐️不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

希少 GUCCI(グッチ) シェリー アタッシュケースシェリー/スエード



付属品完備✨美品✨ルイヴィトン ビジネスバッグ 2way アントン タイガ 黒

⭐️写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。

未使用級✨ ポーター ヘリテージ ブリーフケース 2way A4 本革 レザー



キャピターノCA103-ブリーフバッグ(2室タイプ)

⭐️また、特に明記のない限り、お写真に出ているままの商品を発送いたします。ただし、撮影のための小物類は含まれません。

【廃盤☆大容量】TUMI ブリーフケース オールレザー ビジネス 93130D4



【値下げ】TUMI ALPHA2 26627D2 4輪キャリーバッグ

⭐️発送は、最安値の方法で送らせていただく予定でございます。畳みジワはご容赦ください。

○★新品 未使用 IS/IT イズイット ウォルター 定番2WAYビジネスバッグ



美品✨TUMI ビーコンヒル ブリーフケース ダークブラウン A4 メンズ

⭐️迅速な対応と発送を基本としておりますが、海外出張等で数日戻れない場合もございます。その際は、即日対応が出来ない場合もありますのでご了承ください。

Burberry バーバリー ビジネスバッグ ハンド 通勤 通学 オシャレ



COACHボストンバッグ ★値下げ18,000円➡️15,000円

⭐️ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品です!!TUMIの機能性抜群で大人気のビジネスバッグです✨中古品ですが、状態は綺麗でまだまだお使いいただけます♪型番 26141DH※参考価格¥72000⭐️ブランド名TUMI トゥミ⭐️カラーブラック 黒⭐️素材バリスティックナイロンレザー⭐️サイズ縦 約32cm横 約43cmマチ 約 15cm※約20.5cmまで拡張(エクスパンダブル機能)※実寸値です。多少の誤差はご容赦ください。⭐️アイテムトゥミ アルファ エクスパンダブルオーガナイザーブリーフ ブラックビジネスバッグ バリスティックナイロン26141DH STYLE No.26141DHEXPANDABLE ORGANIZER COMPUTER BRIEFFXTBALLISTIC NYLONキャリーセットアップ付ビジネスバッグ ブリーフケース 2way 2室 パソコン収納可ビジネスマン 営業マン サラリーマン 新入社員 営業 保険営業 出張 旅行 通勤 機能性バッグ 実用性バッグ大容量※大手リユース店にて購入(鑑定済みの確実・正規品です)⭐️他にもブランドバッグ、アパレルなど出品しておりますので見ていってくださいね⭐️#あげは堂_メンズバッグ⭐️まだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。⭐️不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。⭐️写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。⭐️また、特に明記のない限り、お写真に出ているままの商品を発送いたします。ただし、撮影のための小物類は含まれません。⭐️発送は、最安値の方法で送らせていただく予定でございます。畳みジワはご容赦ください。⭐️迅速な対応と発送を基本としておりますが、海外出張等で数日戻れない場合もございます。その際は、即日対応が出来ない場合もありますのでご了承ください。 ⭐️ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【未使用保管】現行モデル POTER CENTRAL ブリーフケースタイムセール 入手困難廃盤品『TUMI』シルバービジネストート26188S4COACH ビジネスバッグ 未使用PELLE MORBIDAメイデンヴォヤージュのMサイズ格安エルメス サックアデペッシュ41 ボルドーSEAL シール ビジネスバッグ ブラック×グリーンBRIEFING TR-3 S MW BLACK 新品porter ポーター クリップ 2WAY ブリーフケース ビジネスバック早い者勝ち ルイヴィトン モノグラムマカサー ビジネスバッグ美品希少 状態良好 TUMI 22134D4I ガーメントバック