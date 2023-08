※※※画像は全て実物の撮影画像です※※※

ヴィンテージ

コーデュロイ ジャケット

生地薄めのコーデュロイジャケットで、春にオススメとなります◎

▼状態

特に目立った汚れやダメージなく良い状態です◎

▼品質

コットン

ポリエステル

▼サイズ:L

肩幅 48

身幅 57

そで丈 62

着丈 65

こちらは sacai y's ワイズ コモリ アンユーズド バーバリー ウル ヤエカ オーラリー GUCCI PRADA グラフペーパー sdgz caka iot YOKE ZARA aeta jieda acneロエベ などが好きな方にオススメです

私はイッセイミヤケ マルジェラ ギャルソン ヨウジヤマモト アディダス パタゴニア バーバリー ザラ モンクレール グッチ アーダーエラー プラダ メゾンキツネ アクネ サカイ グッチ バレンシアガ が好きで服を集めております

※多少の色味、サイズの誤差はご了承下さい

※古着にご理解ない方は購入をお控えください

※素人検品ですので見落としある場合ご了承下さい

#オレンジ

#黄色

#ショート丈

#ウエスタン

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

