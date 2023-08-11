贅沢品 新品未使用 Bonpoint スカート 8A スカート

ボンポワンのスカートです。

まーぶる様専用 おまとめ クリスチャンディオール キッズ スカート デニム

2023ssのお品になります。

misha&puff■skating pond skirt■celery



misha & puff Crochet Skating Skirt



新品未使用 Bonpoint スカート 8A



シャーリーテンプル 生成りキャンディポット柄スカート&ニーハイ



まーぶる様専用 おまとめ クリスチャンディオール キッズ スカート デニム

サイズ 8A

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misha & puff Crochet Skating Skirt



新品未使用 Bonpoint スカート 8A



シャーリーテンプル 生成りキャンディポット柄スカート&ニーハイ



まーぶる様専用 おまとめ クリスチャンディオール キッズ スカート デニム

定価 25,850円

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新品未使用 Bonpoint スカート 8A



シャーリーテンプル 生成りキャンディポット柄スカート&ニーハイ



まーぶる様専用 おまとめ クリスチャンディオール キッズ スカート デニム

※現物画像は一例となります。

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misha & puff Crochet Skating Skirt

※ゆうパケットサイズへ畳んで多少圧縮致します

新品未使用 Bonpoint スカート 8A

のでシワ等付く可能性がございます。

シャーリーテンプル 生成りキャンディポット柄スカート&ニーハイ

予めご了承下さいませ。

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新品未使用 Bonpoint スカート 8A



シャーリーテンプル 生成りキャンディポット柄スカート&ニーハイ



まーぶる様専用 おまとめ クリスチャンディオール キッズ スカート デニム

新品未使用ですが、自宅保管になりますのでご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。

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新品未使用 Bonpoint スカート 8A

※ヨーロッパ正規取扱店より購入したお品です。

シャーリーテンプル 生成りキャンディポット柄スカート&ニーハイ

日本で販売されているお品とデザイン、品質に

まーぶる様専用 おまとめ クリスチャンディオール キッズ スカート デニム

変わりは無いかと思いますが検品基準等が緩い

misha&puff■skating pond skirt■celery

傾向があり、稀にごく小さな汚れ、他色の繊維

misha & puff Crochet Skating Skirt

混入、糸くずの付着等がある場合がございます。

新品未使用 Bonpoint スカート 8A

出品に際し検品しておりますが、素人の為、

シャーリーテンプル 生成りキャンディポット柄スカート&ニーハイ

見落とす可能性がございます。

まーぶる様専用 おまとめ クリスチャンディオール キッズ スカート デニム

定価よりお安く出品しておりますので予め

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ご了承頂ける方のみ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 130cm ブランド ボンポワン 商品の状態 新品、未使用

ボンポワンのスカートです。2023ssのお品になります。サイズ 8A定価 25,850円※現物画像は一例となります。※ゆうパケットサイズへ畳んで多少圧縮致します のでシワ等付く可能性がございます。 予めご了承下さいませ。新品未使用ですが、自宅保管になりますのでご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。※ヨーロッパ正規取扱店より購入したお品です。 日本で販売されているお品とデザイン、品質に 変わりは無いかと思いますが検品基準等が緩い 傾向があり、稀にごく小さな汚れ、他色の繊維 混入、糸くずの付着等がある場合がございます。 出品に際し検品しておりますが、素人の為、 見落とす可能性がございます。 定価よりお安く出品しておりますので予め ご了承頂ける方のみ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 130cm ブランド ボンポワン 商品の状態 新品、未使用

misha & puff Crochet Skating Skirt新品未使用 Bonpoint スカート 8Aシャーリーテンプル 生成りキャンディポット柄スカート&ニーハイまーぶる様専用 おまとめ クリスチャンディオール キッズ スカート デニム