驚きの価格 Galaxy Z flip4（SCG17SKA） グラファイト スマートフォン本体

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 512GB グラファイト

- 海外版SIMフリー

Samsung Galaxy Z Flip4の香港版です。

物理のデュアルシム(Dual SIM)にも対応しています。

香港版なので韓国版と違ってシャッター音が鳴りません。

購入しましたが使用頻度が少なかったため出品します。

付属品に関しては未使用です。

上記のような使用だった為、傷等は見受けられません。

どのショップでもAランク以上だと思います。

写真にはフィルムはってあるため、汚れてように見えますが、傷はございません。

また、本体の全面(ディズプレイ、サブディスプレイ等)の新しいフィルムもございます。

全面のフィルムなので、高いですが、購入する方にはあげます。

中古品であることはご了承ください。

1, 全商品、ご購入・お振込みが完了してから1-2日後の速達発送サービスを行なっております!

プチプチに巻いた送ります!!

2, ソフトウェア(PhoneCheck)を活用し、全端末、動作確認済みでございます!

3, 商品は、全てアルコール除菌済みです!

予告なく出品を取り消すことや金額の変更をすることもありますのでご理解ください。

商品の情報 ブランド ギャラクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

