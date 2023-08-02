輝く高品質な キャビテーション40khz 美容機器

業務用キャビテーション

★よし様ご検討中★JOVS DORA GREEN 脱毛器 光美容器



【正規品】Refa ビューテック ドライヤー

エステサロンレベルの40khz周波を採用。

スチーマーナノケア Panasonic EH-SA98-P



《新品同様》 Panasonic 光エステ ES-WH77

超音波振動を当てることで凝り固まったお肉や凸凹肌にアプローチ。

Panasonic EH-CSA96-P

脂肪を柔らかくして老廃物と一緒に体外へ排出！

【うさこ様専用】PHILIPS Lumea Prestige

顔・体・全身使えて、気になる部位を逃さずケア

YA-MAN 毛穴ケアスチーマー ブライトクリーン



モイスティーヌ美顔器、ディープセラム

ということで、購入しましたが、1回のみの使用です。

ドクターレガ 美顔器

定価は、5万円以上

新品未開封 アーリーバード フェイスポンプ EMS美顔器



展示品未使用 ケノン ver.8.6 脱毛器 美顔器 ホワイト

どなたか使用してくだされば、うれしいです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

業務用キャビテーションエステサロンレベルの40khz周波を採用。超音波振動を当てることで凝り固まったお肉や凸凹肌にアプローチ。脂肪を柔らかくして老廃物と一緒に体外へ排出！顔・体・全身使えて、気になる部位を逃さずケアということで、購入しましたが、1回のみの使用です。定価は、5万円以上どなたか使用してくだされば、うれしいです。

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