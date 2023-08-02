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輝く高品質な キャビテーション40khz 美容機器

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業務用キャビテーション
★よし様ご検討中★JOVS DORA GREEN 脱毛器 光美容器

【正規品】Refa ビューテック ドライヤー
エステサロンレベルの40khz周波を採用。
スチーマーナノケア Panasonic EH-SA98-P

《新品同様》 Panasonic 光エステ ES-WH77
超音波振動を当てることで凝り固まったお肉や凸凹肌にアプローチ。
Panasonic EH-CSA96-P
脂肪を柔らかくして老廃物と一緒に体外へ排出！
【うさこ様専用】PHILIPS Lumea Prestige
顔・体・全身使えて、気になる部位を逃さずケア
YA-MAN 毛穴ケアスチーマー　ブライトクリーン

モイスティーヌ美顔器、ディープセラム
ということで、購入しましたが、1回のみの使用です。
ドクターレガ　美顔器
定価は、5万円以上
新品未開封 アーリーバード　フェイスポンプ EMS美顔器

展示品未使用 ケノン ver.8.6 脱毛器 美顔器 ホワイト
どなたか使用してくだされば、うれしいです。

est 美顔器　バイオミメシス ヴェールセット　新品未使用　未開封

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

水素風呂リタライフ　Ver.2
業務用キャビテーションエステサロンレベルの40khz周波を採用。超音波振動を当てることで凝り固まったお肉や凸凹肌にアプローチ。脂肪を柔らかくして老廃物と一緒に体外へ排出！顔・体・全身使えて、気になる部位を逃さずケアということで、購入しましたが、1回のみの使用です。定価は、5万円以上どなたか使用してくだされば、うれしいです。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

輝く高品質な キャビテーション40khz 美容機器

14分钟前

輝く高品質な キャビテーション40khz 美容機器

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
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b15a8d9fac

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