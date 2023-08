は自分にプチご褒美を DRIES VAN NOTEN×LEN LYE　RainbowDanceTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

2021年SSの商品で、イギリスのAphroditeというショップから個人輸入にて購入した物です。定価209ポンド(約36,000円)の商品です。

着用回数は5回程度で使用感少なめ、汚れ等無く状態良いです。

サイズMですが、オーバーサイズのため大きめです。

カラー ネイビー

サイズ M

着丈:71cm 肩幅:49cm 身幅:56cm 袖丈:29cm

商品説明

オーバーサイズの5分丈カットソー

21SSシーズンのインスピレーションソースでもあるアーティスト

【LEN LYE】へのオマージュを込めたグラフィック

LEN LYEの作品を彷彿とさせるアシッドなカラーリング

上質なコットン素材で滑らかな袖通り

#ドリスヴァンノッテン

#レンライ

#レインボーダンス

#プリントTシャツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドリスヴァンノッテン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

