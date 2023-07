✔️即購入ok!

(返品・交換はお断りしております。)

✔️基本1〜2日で発送しております。

(念の為2〜3日設定。)

✔️他のサイトでも出品しておりますので、早い者勝ちです。

(完売次第こちらの出品を予告なく削除させて頂きます。)

❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.

⚠️6月2日〜4日までにお買い上げの方限定で

22222円 → 17500円!

5日(月)になりますと22222円に戻します!

カラー ブラック

サイズ T1

使用回数 未使用

(※目立った汚れや傷などございません)

定価 26000円

フランスパリのブランド"Jus d'orange"のワンピースです。

日本ではなかなか手に入らないレアなアイテムです。

※Jus d'orangeの公式サイトでも完売商品

正直手放すか迷いましたが、手に入れられなくて後悔されている方がいらっしゃったらぜひ着て頂きたいなと思い出品を決意いたしました。

タイムセール中ですので、早い者勝ちです。

ご検討よろしくお願いいたします。

[平置き実寸サイズ]

総丈 約94cm

脇下身幅 約44cm

ウエスト 約38cm

✔️伸縮性あり

❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.

#海外ブランド #インポート #結婚式 #二次会 #女子会 #デート #食事会 #上品 #スタイルアップ #春 #夏 #秋 #冬 #オールシーズン #きれいめ #ワンピース #クール #セクシー #Uネック #スパンコール #キラキラ #膝丈 #袖なし #ダンス #パーティー #キャバドレス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーモワールカプリス 商品の状態 新品、未使用

✔️即購入ok!(返品・交換はお断りしております。)✔️基本1〜2日で発送しております。(念の為2〜3日設定。)✔️他のサイトでも出品しておりますので、早い者勝ちです。(完売次第こちらの出品を予告なく削除させて頂きます。)❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。. ⚠️6月2日〜4日までにお買い上げの方限定で 22222円 → 17500円! 5日(月)になりますと22222円に戻します! ▫️Jus d'orange スパンコール ドレス カラー ブラック サイズ T1 使用回数 未使用 (※目立った汚れや傷などございません) 定価 26000円フランスパリのブランド"Jus d'orange"のワンピースです。日本ではなかなか手に入らないレアなアイテムです。※Jus d'orangeの公式サイトでも完売商品正直手放すか迷いましたが、手に入れられなくて後悔されている方がいらっしゃったらぜひ着て頂きたいなと思い出品を決意いたしました。タイムセール中ですので、早い者勝ちです。ご検討よろしくお願いいたします。 [平置き実寸サイズ] 総丈 約94cm 脇下身幅 約44cm ウエスト 約38cm ✔️伸縮性あり❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.#海外ブランド #インポート #結婚式 #二次会 #女子会 #デート #食事会 #上品 #スタイルアップ #春 #夏 #秋 #冬 #オールシーズン #きれいめ #ワンピース #クール #セクシー #Uネック #スパンコール #キラキラ #膝丈 #袖なし #ダンス #パーティー #キャバドレス

