商品に興味を持っていただき

ありがとうございますm(_ _)m

ヴィンテージショップにて購入した

Navajo のターコイズネックレスです。

ネックレスはワイヤーちゃんとできており

ほとんど使用してないです。

年々価格は上がっており、中々入荷も難しい

みたいです。

今からの薄手になる季節にTシャツに

ナバホネックレスつけるだけでかなり

かっこいいです!

その他不明な点はご質問くださいm(_ _)m

ヴィンテージナバホ

商品に興味を持っていただきありがとうございますm(_ _)mヴィンテージショップにて購入したNavajo のターコイズネックレスです。ネックレスはワイヤーちゃんとできておりほとんど使用してないです。年々価格は上がっており、中々入荷も難しいみたいです。今からの薄手になる季節にTシャツにナバホネックレスつけるだけでかなりかっこいいです!その他不明な点はご質問くださいm(_ _)mヴィンテージナバホナバホNavajoアンティークビーズ ビーズアクセサリー トゥアレグシルバー ラリースミス ファンタスティックマンゴローズビルウォールレザーインディアンジュエリークロムハーツインディアンナバホホピズニメキシコシルバーMexicoアンダーカバーVintageビンテージヴィンテージtakahiromiyashitathesoloistタカヒロミヤシタザソロイスト thesoloistソロイストvisvimビズビムクラスclass堀切classclasspoolbyclassナイスネスNICENESSブレスBLESSサカイsacaiワイズレショップビームスユナイテッドアローズYsコモリオーラリーセブンバイセブンヨージヤマモトYohjiYamamotoセブンバイセブンスビンテージアクセサリー

