商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

御観覧いただき誠にありがとうございます此方のサイトで去年購入美品の商品購入去年1回着てから今年着て無いので出品致しますフードは出した事無いですが、襟中に収納して有りますネイビー色オーバーで着用出来るsizeです肩幅:約49cm袖丈:約65cm身幅:約62cm着丈:約67cm素人採寸の為、多少の誤差御座いますモンクレール公式サイトにと真贋確かめれます中古理解無い方や、偽物ですか?など分からない方は購入控えて下さい宜しくお願い致します

