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人気ブランド新作豊富 喜平 k18 リング 6.12g 16号 リング

商品の説明

カラー···ゴールド
TIFFANY 1837 22号 内径20mm リング
材質···ゴールド
(C6-175) Pt900リング 約18号 プラチナ指輪

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カラー···ゴールド材質···ゴールドk18喜平 リングリング16号幅5mm6.12gリングのみの発送です。ケースは付きません。貴金属ですのですり替え防止の為返品不可です。素人の自宅保管ですので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。#金18#リング#16号#5ミリ#喜平#喜平リング

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人気ブランド新作豊富 喜平 k18 リング 6.12g 16号 リング

45分钟前

人気ブランド新作豊富 喜平 k18 リング 6.12g 16号 リング

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a20226

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a20226
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