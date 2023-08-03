人気ブランド新作豊富 喜平 k18 リング 6.12g 16号 リング

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カラー···ゴールド
TIFFANY 1837 22号 内径20mm リング
材質···ゴールド
(C6-175) Pt900リング 約18号 プラチナ指輪
BVLGARI ブルガリ 指輪 リング セーブザチルドレン シルバー ブラック
k18
KING LIMO キングリモ ハイローラー リング ホースシュー
喜平 リング
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リング
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16号
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幅5mm
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リングのみの発送です。
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ケースは付きません。
新品 M マルジェラ 21aw ブランドロゴリング 指輪 2125
ビッグブラックマリア リング 指輪 メンズ
貴金属ですので
1965年ビンテージ 10K Herff Jonesカレッジリング 青石
すり替え防止の為
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返品不可です。
グリーンターコイズ オーバル シルバーリング 指輪 シルバー925 13号
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素人の自宅保管ですので
20s vintage heavy ring
神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。
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#金18
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#リング
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#16号
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#5ミリ
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#喜平
mt.hill
#喜平リング
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商品の情報
商品の状態
未使用に近い
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カラー···ゴールド材質···ゴールドk18喜平 リングリング16号幅5mm6.12gリングのみの発送です。ケースは付きません。貴金属ですのですり替え防止の為返品不可です。素人の自宅保管ですので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。#金18#リング#16号#5ミリ#喜平#喜平リング
商品の情報
商品の状態
未使用に近い
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商品の情報
カテゴリー
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リング
喜平 k18 リング 6.12g 16号
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目立った傷や汚れなし
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発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
a20226
354
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
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