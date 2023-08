人気特価激安 MARVIN vintage Tシャツ　90s Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

マーヴィンのヴィンテージtシャツになります

前ドンが多いイメージですがこちらはバックがドンのタイプで前シンプルで背中ドンはかなり使いやすく男女共にかっこよく着れると思います

サイズXXL

身幅65

着丈75

裾、袖 シングルステッチ

2XLですので形もめちゃくちゃボックスシルエットできれて最高だと思います!

所々画像のようなうっすらとした染み背中背部のピンホールありますが目立ちません!

ヴィンテージなのでヴィンテージ慣れしている方の購入お待ちしています。

他にもレギュラーからスペシャルまで出品してますのでぜひ閲覧下さい、これからもスペシャル出していくのでフォローしていただけると早く確認いただけるかと思います!

よろしくお願い致します!

80 90 年代 s WARNER BROS brothers 90年代

キャラ ムービー アメカジusa madeinusaビンテージ micky トゥイーティー ルーニーチューンズ セサミストリート ベルベルジン ワッツアップ ジョーダン ロッドマン disney toy story ラボラトリー what up ber ber jin ベルベルジンlooney tunes mickey disney

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

マーヴィンのヴィンテージtシャツになります前ドンが多いイメージですがこちらはバックがドンのタイプで前シンプルで背中ドンはかなり使いやすく男女共にかっこよく着れると思いますサイズXXL身幅65着丈75裾、袖 シングルステッチ2XLですので形もめちゃくちゃボックスシルエットできれて最高だと思います!所々画像のようなうっすらとした染み背中背部のピンホールありますが目立ちません!ヴィンテージなのでヴィンテージ慣れしている方の購入お待ちしています。他にもレギュラーからスペシャルまで出品してますのでぜひ閲覧下さい、これからもスペシャル出していくのでフォローしていただけると早く確認いただけるかと思います!よろしくお願い致します!80 90 年代 s WARNER BROS brothers 90年代キャラ ムービー アメカジusa madeinusaビンテージ micky トゥイーティー ルーニーチューンズ セサミストリート ベルベルジン ワッツアップ ジョーダン ロッドマン disney toy story ラボラトリー what up ber ber jin ベルベルジンlooney tunes mickey disney

