ACROYD & BEST LTDのマイナーズランプです。

1800年後半から1900年初頭の物かと思います。

赤いグローブは中でも大変珍しいかと思います。

タンクに亀裂がありそこからオイルが漏れてきます。

またグローブに亀裂が入っています。

サイズ

高さ:約27cm

大変古い物なのでヴィンテージにご理解のある方のご検討及びご購入をお願い致します。

分かる範囲にはなりますがご質問等あればお答えします。宜しくお願いします。

ライトの種類···ランタン・オイルランプ

ランタンの種類···液体燃料式ランタン

連続点灯時間···8 ~ 11時間

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 全体的に状態が悪い

